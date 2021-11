Stadtbergen sagt den Adventszauber ab

Das Kulturbüro zieht mit Blick auf die hohen Inzidenzwerte die Reißleine. Eine andere Veranstaltung soll jedoch wie geplant durchgeführt werden.

Das Kulturbüro hat am Donnerstag den Stadtberger Adventszauber abgesagt. Dieser sollte am Samstag und Sonntag, 27. und 28. November, vor dem Bürgersaal stattfinden. "Die hohen Inzidenzwerte machen eine sichere Durchführung für uns als Veranstalter, die Hüttenbetreiber und für die Besucher kaum möglich", teilt Christoph Schmid mit. Durchgeführt werden soll hingegen wie geplant der Kunsthandwerkermarkt.

Die Stadt befürchtet, dass, bedingt durch die landkreisweiten Absagen von Weihnachtsmärkten, bei einer Durchführung mit einem stark erhöhten Besucheraufkommen zu rechnen ist. "Unter Berücksichtigung aller coronabedingten Auflagen sowie der örtlichen Gegebenheiten und der Anfahrts- und Parkmöglichkeiten sehen wir keine Möglichkeit, den Stadtberger Adventszauber durchzuführen", sagt Schmid.

Für die Kinder gibt es ein Karussell und ein Märchenzelt

Der Kunsthandwerkermarkt im Bürgersaal am Samstag, 27. November, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. November, von 11 bis 17 Uhr findet statt. Hier gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht im Innenbereich. Vor dem Bürgersaal steht für die kleinen Besucher ein Kinderkarussell, und am Lagerfeuer werden Märchen erzählt. An beiden Tagen kommt der Nikolaus zu Besuch und verteilt kleine Weihnachtstüten an die Kinder.

"Es ist uns wichtig, gerade für die Kinder und Familien unter Einhaltung der aktuellen Vorgaben und Möglichkeiten eine vorweihnachtliche Aktivität im Freien anzubieten", erklärt Schmid. Deswegen gibt es für die Kinder einen Kinderpunsch am Lagerfeuer. Eigene Tassen dürfen mitgebracht werden, um unnötigen Müll zu vermeiden. Ein Verkauf oder Ausschank von Glühwein oder anderen alkoholischen Getränken ist nicht geplant. (AZ)

