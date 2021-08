Stadtbergen

17:56 Uhr

Stadtbergen schiebt Grundstücksspekulanten einen Riegel vor

Um als Stadt handlungsfähig zu bleiben, müsse die bauliche Entwicklung fest in städtischer Hand bleiben. Dies hat der Stadtrat in Stadtbergen nun einstimmig beschlossen.

Plus Künftig können Ackerflächen nur noch dann zu Bauland werden, wenn die Grundstücke in städtischer Hand sind. Schon jetzt würden Spekulanten Preise im hohen dreistelligen Bereich für den Quadratmeter zahlen.

Von Matthias Schalla

Der Flughafen München ist das beste Beispiel dafür. Quasi über Nacht wurde so mancher Landwirt zum Millionär, als feststand, dass im Erdinger Moos künftig Maschinen aus aller Welt starten und landen werden. Gab es nach der Gebietsreform 1978 noch knapp 160 Landwirte, die von ihrer Scholle lebten, sind es heute nicht einmal mehr ein Dutzend Vollerwerbslandwirte. Der Grund: Die Ackerflächen wurden zu Bauland und die Preise schossen in die Höhe. Eine ähnliche Entwicklung befürchten auch die Stadtberger. Nicht, dass etwa dort ein Flughafen geplant ist, aber immer mehr Spekulanten wollen sich die Ackerflächen vor den Toren Augsburgs sichern, in der Hoffnung auf eine fette Rendite durch die Umwidmung zu Bauland. Dem hat der Stadtrat nun einen Riegel vorgeschoben.

