Stadtbergen

12:00 Uhr

Stadtbergen setzt mit einer Ausstellung ein Signal für die Kunst

13 Künstlerinnen und Künstler, die in Stadtbergen leben, haben sich mit dem Thema der Ausstellung auseinandergesetzt. Zu sehen sind die Werke ab dem 12. November im Kunstraum am Pfarrhof Leitershofen.

Plus Unter dem Motto "Nähe" präsentieren 13 Künstlerinnen und Künstler im Kunstraum Am Pfarrhof in Leitershofen ihre Werke. Das Thema bezieht sich auch auf Corona.

Eine ganz besondere Premiere gibt es am Freitag, 12, November, in Stadtbergen. Die Stadt veranstaltet unter dem Motto "Nähe" eine Ausstellung mit insgesamt 13 örtlichen Künstlerinnen und Künstlern im Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen. Damit will die Kommune einerseits den Kunstschaffenden einen Auftritt in der Öffentlichkeitermöglichen und andererseits das privat finanzierte Projekt Kunstraum in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

