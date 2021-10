Stadtbergen will attraktiven Wohnraum - vor allem für Erzieherinnen

3,6 Millionen Euro kostet der geförderte Wohnungsbau an der Sankt-Florian-Straße. Über die Vergabe macht sich der Stadtrat schon jetzt Gedanken.

Günstiger Wohnraum ist auch in Stadtbergen knapp. Für ein wenig Entlastung soll daher der Neubau mit zehn Einheiten an der Sankt-Florian-Straße/Leitershofer Straße sorgen. Ursprünglich waren dort im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus für das ehemalige Feuerwehrhaus acht Wohnungen geplant, durch rechtliche Veränderungen sind es nun zehn. Auf insgesamt 3,6 Millionen Euro belaufen sich nach den bisherigen Plänen die Baukosten. Eine Summe, bei der es erneut Diskussionsbedarf im Stadtrat gab.

Thomas Oppel von Pro Stadtbergen kritisierte vor allem die Kosten für die Außenanlagen. 110.000 Euro erschienen ihm zu hoch. Stadtbaumeister Rainer Biedermann konnte ihm allerdings versichern, dass dies eine realistische Einschätzung sei. Schließlich seien darin unter anderem der Spielplatz, alle Zuwege samt Pflasterflächen und die Grünanlagen enthalten. Es gelte, so Biedermann, möglichst viele Bäume und Büsche zu erhalten, da sonst Ersatzpflanzungen vorgenommen werden müssten. Anna Paul von den Grünen sah hingegen noch nicht alle Förderungsmöglichkeiten ausgeschöpft.

Einbau einer Pelletheizung soll geprüft werden

Fraktionssprecher Fabian Münch hatte bereits vor knapp einem Jahr ein Haus in Holzbauweise favorisiert, um möglichst viel Geld aus den Fördertöpfen zu bekommen. Diese Pläne sind zwar mittlerweile vom Tisch, doch Anna Paul regte an, den Einbau einer Pelletheizung zu prüfen. Diese würden zwar teurer sein, könnte sich aber durch eine höhere Förderung schnell amortisieren. "Alles ist möglich", sagte Biedermann und auch Bürgermeister Paul Metz sicherte zu, dass ein Fachplaner die Mehrkosten gegen möglicherweise höhere Zuschüsse vergleichen soll.

Unzufrieden mit dem Tempo der Planungen war allerdings Roland Mair von der SPD. "Wir haben jahrelang geschlafen", kritisierte er. Für die Planung von zehn Wohnungen hätte die Stadt drei Jahre gebraucht. Umgerechnet zwei bis drei Wohnungen pro Jahr seien ihm zu wenig. "Wir gehen den Weg jetzt zwar mit, aber es könnte schneller gehen", sagte er. Kritik, die Metz aber so nicht stehen lassen wollte. "Zu schlafen dürfen Sie für sich in Anspruch nehmen", konterte der Bürgermeister, was für Applaus vom Oppel-Doppel von Pro Stadtbergen sorgte. Schließlich hätte es erheblichen Reibungsverlust aufgrund der intensiven Diskussion über den Bau als Massiv- oder Holzhaus gegeben. Diese Diskussion hatte in der Tat in den vorherigen Sitzungen reichlich Raum eingenommen, da allen voran die Grünen die möglichst effizienteste Energieklasse gefordert hatten.

Mitarbeiter der Stadt sollen vorrangig einziehen dürfen

Der spätere Bezug beschäftigte schon jetzt Thomas Oppel. Er monierte, dass die Planungen nicht zu Ende gedacht seien. "Wenn später zehn Augsburger in die Wohnungen einziehen, ist uns in Stadtbergen nicht geholfen", prophezeite er und forderte strenge Vergaberichtlinien. Metz sagte, dass die Stadt junge Familien brauche, die sich einen Bauplatz oder eine Eigentumswohnung nicht leisten könnten. "Wir müssen daher beispielsweise an Erzieher oder Erzieherinnen denken", betonte er. Immer noch gebe es drei vakante Stellen und ein attraktives Wohnangebot könne möglicherweise dabei helfen, die fehlenden Kräfte nach Stadtbergen zu locken.

Einstimmig beschloss der Stadtrat, nun weitere Fördermöglichkeiten für das 3,6 Millionen Euro teure Projekt auszuloten und auch gegebenenfalls die Aufnahme von Darlehen zu prüfen.