Stadtbergen will die Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte erhöhen

Der Bereich Am Graben soll für mehr als zwei Millionen Euro umgestaltet werden. Die Mehrheit des Stadtrats steht den Plänen positiv gegenüber.

Stadtbergen soll schöner werden. Erreichen will die Stadt dies mit einer Sanierung und Aufwertung des Bereichs Am Graben samt der seitlichen Wege. Den aktuellen Stand der überarbeiteten Planungen stellte nun bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats Landschaftsarchitekt Moritz Eschenlohr vom Planungsbüro MNE aus Augsburg vor. Einstimmigkeit konnte aber weder bei diesem Konzept noch für den von Augsburg geplanten Bau eines Mehrfamilienhauses mit 62 Wohneinheiten an der Ernst-Lossa-Straße in Pfersee erzielt werden.

Das Konzept für den Bereich zwischen Rathaus und Straßenbahnhaltestelle inklusive der "Karrenwege" sieht unter anderem eine Vernetzung der öffentlichen Anlagen sowie eine Sanierung und Aufwertung des Areals vor. Könnten die Arbeiten in diesem Jahr ausgeschrieben werden, stünde einer Fertigstellung im kommenden Jahr nichts im Wege.

SPD fordert Barrierefreiheit

Wie berichtet sollen für das neue Stadtberger Ortszentrum Am Graben unter anderem die Bürgersteige verschwinden und dafür Pflanzinseln mit Bäumen, Sträuchern und Blühwiesen gebaut werden. Ein verkehrsberuhigter Bereich solle alle Verkehrsteilnehmer vom Autofahrer bis zum Fußgänger gleichberechtigt stellen. Sitzgelegenheiten und Spielflächen sollen die Aufenthaltsqualität erhöhen, als zentraler Blickfang ist ein Brunnen vorgesehen. Roland Mair ( SPD) steht - sowie die Mehrheit des Stadtrats - den Plänen zwar grundsätzlich positiv gegenüber, wies aber auf die Wichtigkeit einer Barrierefreiheit hin. "Sonst schließen wir einige Menschen aus", sagte er.

Eschenlohr betonte, dass seine Planungen zwar mit der Behindertenbeauftragten des Landratsamts abgestimmt sei, eine 100-prozentige Barrierefreiheit aber nicht zu erzielen sei. Man habe zwar, soweit es geht, alles optimiert, aber Personen mit stärkeren Einschränkungen müssten kleinere Umwege in Kauf nehmen. "Für einen E-Rolli ist alles befahrbar, für einen Handrollstuhl nicht", sagte er.

Pro Stadtbergen lehnt die Planungen strikt ab

Strikt abgelehnt hat die neuen Planungen jedoch Pro Stadtbergen. "Das Konzept überzeugt nicht", sagte Günther Oppel. Die Aufenthaltsqualität sei nicht gut, und es müsse mehr Bäume für zusätzlichen Schatten geben. Mit Blick auf die "prekäre Haushaltslage" der Stadt könne er einem 2,3-Millionen-Projekt jedoch nicht zustimmen. Zwar schloss sich sein Sohn dem Veto an, die zwei Gegenstimmen allerdings reichten nicht aus, um eine Ausschreibung zu verhindern. Knapper fiel jedoch die Abstimmung beim Bauantrag "Sheridanpark II" aus.

Als direkter Nachbar ist gemäß der Bayerischen Bauordnung Stadtbergen an dem Antrag der Stadt Augsburg für den Bau eines Mehrfamilienhauses an der Ernst-Lossa-Straße beteiligt. Sollte es gegen die Pläne Einwände geben, könnte Stadtbergen seine Zustimmung verweigern. "Verhindern können wir den Bau nicht, aber wir müssen nicht explizit zustimmen", forderte Günther Oppel. Der Baukörper wirke "wie eine Stadtmauer" und sei eine "städtebauliche Fehlleistung". Oppel schlug daher vor, dem Bauantrag respektive einiger Befreiungen, die sich jedoch auf die von Stadtbergen abgewandten Seite beziehen, nicht zuzustimmen, sondern lediglich zur Kenntnis zu nehmen. 15 Stadträte erteilten aber schließlich trotz angeregter Diskussion bei acht Gegenstimmen Bürgermeister Paul Metz den Auftrag, dem Antrag schriftlich zuzustimmen.

Die weiteren Beschlüsse im Stadtrat

Breitbandausbau Einstimmig erteilte der Stadtrat der Deutschen Telekom , in Sachen Breitbandausbau tätig zu werden. Grund dafür waren unter anderem die bisherigen positiven Erfahrungen des Tiefbauamts mit dem Unternehmen, die Nachhaltigkeit durch Ökostrom sowie die Nähe des Serviceteams.

Einstimmig erteilte der Stadtrat der , in Sachen Breitbandausbau tätig zu werden. Grund dafür waren unter anderem die bisherigen positiven Erfahrungen des Tiefbauamts mit dem Unternehmen, die Nachhaltigkeit durch sowie die Nähe des Serviceteams. Feuerwehrgerätehaus Änderungen an den Planungen (Aufhebungen des Bebauungsplans S13) werden nicht veranlasst.

Das könnte Sie auch interessieren: