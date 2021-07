Stadtbergen

vor 4 Min.

Stadtbergens Ortsmitte soll schöner und sicherer werden

Der Blick auf die schönen Vorgärten soll nicht "dem Blech" geopfert werden. Künftig sollen die Karrenwege Am Graben zur verkehrsberuhigten Zone werden.

Plus Angeregt diskutiert der Stadtberger Stadtrat die Pläne für die Karrenwege Am Graben. Dann steht fest: Der Anblick auf die schönen Vorgärten wird nicht "dem Blech" geopfert.

Von Matthias Schalla

Bürgermeister Paul Metz ist sich sicher: Stadtbergen ist mit diesen Planungen "der große Wurf" gelungen. Mehr Lebensqualität, ein sicherer Verkehrsweg, auf dem sich Fußgänger, Radler und Autofahrer gleichberechtigt in Schrittgeschwindigkeit bewegen und eine gute Verbindung von der Endhaltestelle der Tram zum Rathaus und Bürgersaal. All dies könne mit der Umgestaltung der Karrenwege Am Graben schon bald Realität sein. Der Beschluss über diese Straßenplanung war bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats das dominierende Thema. Doch nicht alle Parteien teilten die Euphorie des Bürgermeisters .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen