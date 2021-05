Stadtbergen

28.05.2021

Stadtbergerin ist Rettungsanker für Menschen in tiefer Verzweiflung

Plus Natascha Schuschei aus Stadtbergen kommt zur Krisenintervention, wenn sich Menschen in Ausnahmesituationen befinden und eine schlimme Nachricht verkraften müssen.

Von Ingrid Strohmayr

"Ich wüsste nicht, was ich ohne Sie getan hätte", "Gut, dass Sie da waren". Das sind Sätze, die Natascha Schuschei aus Stadtbergen immer wieder hört. "Sie waren meine Rettung", das passt bei ihr im übertragenen Sinne. Die Stadtbergerin kommt in die Familien, wenn es für einen Angehörigen keine Rettung mehr gibt und diese schlimme Nachricht verkraftet werden muss. Der Tag, an dem Natascha Schuschei hilft, kann oft der schlimmste Tag im Leben eines Menschen sein. Die 52-Jährige von dem Kriseninterventionsteam der Malteser ist dann als Retter in der Not, als Stütze für Menschen in Verzweiflung zur Stelle.

