Stau auf B300 in Richtung Diedorf: Lastwagen verliert Farbe

Aus einem Lastwagen auf der B300, Höhe Stadtbergen, läuft Wandfarbe aus. Aktuell staut es sich in Richtung Diedorf. Hintergründe bislang unklar.

Auf der B300 staut es sich aktuell in Richtung Diedorf. Weil Wandfarbe aus einem Lastwagen ausläuft, ist die Strecke am Mittwochmittag auf Höhe des Bauhauses Obi gesperrt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sei man momentan damit beschäftigt, die Strecke zu reinigen. Um 12.30 Uhr dauerten die Räumungsarbeiten noch an. Wie lange noch, ist unklar.

Technischer Defekt? Lastwagen verliert Ladung auf B300

Gegen 11 Uhr lief offenbar Farbe aus einem Lastwagen aus. Seither staut es sich auf der viel befahrenen B300. Laut Polizei war der Lastwagen mit Wandfarbe beladen. Weshalb diese Ladung auf die Straße auslief, ist noch unklar. Möglich sei ein technischer Defekt, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mit. Verletzt wurde niemand.