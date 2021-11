Über den Fuß gefahren? Streit um abgeschlepptes Auto eskaliert

Plus Weil ihr Auto in Stadtbergen abgeschleppt wurde, fährt eine Gruppe Männer auf das Gelände des Abschleppdiensts. Dort eskaliert ein Streit, der vor Gericht geklärt wurde.

Regelmäßig wird auf dem Parkplatz vor dem Büro des Angeklagten abgeschleppt. Wer dort nicht stehen darf, der muss sein Auto meist für viel Geld wieder freikaufen, heißt es vor Gericht. Doch als der Wagen eines Mitarbeiters abgeschleppt wird, platzt dem 32-Jährigen der Kragen. Er fährt zusammen mit anderen Männern auf das Gelände des Abschleppdienst in Stadtbergen. Was dann passierte, musste nun das Gericht klären.