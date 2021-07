Stadtbergen

06:00 Uhr

Übersicht: Diese Kulturveranstaltungen sind im Kreis Augsburg geplant

Die Presley Family wird in Stadtbergen auftreten.

Plus Corona macht die Planung von Kulturveranstaltungen schwierig. Trotzdem will Stadtbergen den Neustart wagen, Neusäß setzt auf Freiluft-Angebote von den Vereinen.

Der Sommer, Herbst und Winter steht in Stadtbergen unter dem Motto „Zurück zur Kultur“. Die Planungen für einen Neustart des Kulturprogramms laufen auf Hochtouren. Allerdings sind pandemiebedingt noch viele Fragen offen und die Verantwortlichen müssen sich auf immer neue Gegebenheiten einstellen. Außerdem „hängt die Inzidenz wie ein Damoklesschwert über uns“, so Christoph Schmid vom Kulturbüro. Auch Absagen sind also nicht auszuschließen. Trotzdem plant Stadtbergen, um, wie der zweite Bürgermeister Michael Smischek es ausdrückte, „der Kultur wieder eine Chance zu geben“.

