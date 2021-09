Unbekannte machen sich an in Stadtbergen geparktem Auto zu schaffen

Ein Zeuge beobachtet, wie zwei Männer in Stadtbergen mit Taschenlampen offenbar ein Auto durchsuchen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Zwei Männer wollten in der Nacht auf Sonntag mutmaßlich Gegenstände aus einem Auto in Stadtbergen klauen. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Zeuge, wie sich zwei Männer mit Taschenlampe an einem am Elmer-Fryar-Ring geparkten Skoda Fabia zu schaffen machten. Den beiden gelang es offenbar, das Auto zu öffnen. Der Zeuge will beobachtet haben, wie die Männer den Wagen durchsuchten. Bis die Polizei eintraf, waren die Männer jedoch schon wieder verschwunden.

Aus dem Auto wurde nichts entwendet und es entstand laut Polizei auch kein Sachschaden. Nun suchen die Beamten nach den beiden etwa 180 Zentimeter großen Männern. Einer trug eine dunkle Kapuzenjacke, der andere eine Camouflage-Kapuzenjacke. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter Telefon 0821/323 2610. (kinp)