Unbekannter fährt Oldtimer in Stadtbergen an und flüchtet

Ein Land Rover wird in Stadtbergen am hinteren linken Fahrzeugbereich beschädigt. Der Wagen war ordnungsgemäß in der Allgäuer Straße geparkt.

Ein englischer Oldtimer ist am Wochenende in Stadtbergen von Unbekannten beschädigt worden. Der Wagen stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Allgäuer Straße auf Höhe der Hausnummer 10.

Nach Auskunft der Polizei hatte der 51-jährige Besitzer seinen dunkelgrünen Land Rover 109 am Samstag gegen 12 Uhr abgestellt. Als er am Sonntag gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung im hinteren, linken Bereich fest. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei in Pfersee bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich telefonisch unter der Nummer 0821/323-2610 zu melden. (AZ)