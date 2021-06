Unbekannter fährt in Stadtbergen gegen geparkten Sprinter

Ein weißer Mercedes-Transporter wird in der Polkstraße beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich bislang noch nicht gemeldet.

Ein geparkter Firmenwagen ist in Stadtbergen von einem Unbekannten beschädigt worden. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Der weiße Mercedes Sprinter war laut Polizei zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, in der Polkstraße auf Höhe der Hausnummer 3 geparkt. Der Schaden an dem Transporter beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise an die Polizei in Augsburg-Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (thia)