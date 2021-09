Unfall bei Stadtbergen: Noch immer Farbe auf der B300 - bleibt das so?

Plus 6500 Liter Farbe sind auf die B300 bei Stadtbergen ausgelaufen. Mit Kehrmaschine, Sauger und Fräsgerät wollte man die Farbe entfernen. Doch noch immer ist sie zu sehen.

Tausende Autofahrer aus dem Augsburger Land haben es vermutlich schon bemerkt: Die ausgelaufene Farbe auf der B300 bei Stadtbergen ist noch immer zu sehen. Inzwischen wirkt die Fahrbahn zwar nicht mehr wie frisch gestrichen, doch die hochwertige Farbe scheint noch hartnäckiger als gedacht. Inzwischen wurde die Fahrbahn sogar teilweise abgefräst, doch das Weiß hat sich in den Poren des Asphalts festgesetzt. Bleibt das jetzt so?