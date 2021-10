Verkaufsstände auf dem Stadtberger Herbstfest aufgebrochen

In der Nacht auf Samstag wurden Verkaufsstände beim Stadtberger Herbstfest aufgebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Verkaufsstände auf dem Stadtberger Herbstfest an der Panzerstraße in der Nacht auf Samstag aufgebrochen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von nahezu 100 Euro und ein Beuteschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 6 in Pfersee unter Telefon 0821/323-2610. (AZ)