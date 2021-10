Waldorfschule in Stadtbergen: Diskussion muss sein

Plus Die Stadt Stadtbergen hofft auf eine attraktive, neue Schule. Schon einmal ist der Plan schiefgegangen. Deshalb muss nun ganz genau hingeschaut werden.

Die Stadt Stadtbergen steckt in einer Zwickmühle. Groß ist der Wunsch in der Stadt, neben den beiden Grundschulen und der Mittelschule endlich eine weitere Ausbildungsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche anbieten zu können. Mit der Montessorischule hat es vor ein paar Jahren nicht geklappt - die Pläne verliefen im Sand.