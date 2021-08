Stadtbergen

Warum Stadtbergen Luftfilter in Schulen abschaltet und auf große Lösungen setzt

Plus Stadtbergen rangiert die aktuellen Luftfilter in Schulen wieder aus und setzt auf Raumluftanlagen. In Neusäß fällt die Entscheidung wohl erst Ende September.

Das Thema Luftfilter in Schulen hat in Stadtbergen erneut für frischen Wind gesorgt. Bereits im Frühjahr hatte der Stadtrat beschlossen, Reinigungsgeräte anzuschaffen. Seit den Osterferien stehen beispielsweise in der Parkschule sechs Filter in der Mensa und in Werkräumen, die nicht belüftet werden können. Der Nachteil: "Bei diesen Geräten wird das CO 2 nicht ausgetauscht", sagte Rektor Jürgen Brendel ( SPD). In einer nicht öffentlichen Sitzung diskutierten die Stadträte daher vor der jüngsten Sitzung im Rathaus über eine sinnvollere Alternative und fassten einen einstimmigen Beschluss.

