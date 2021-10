Wie Stadtbergen klimaneutral werden will

Die Grünen beantragen eine Klimastudie, um zu wissen, wie groß der CO2-Abdruck der Stadt ist und welche Ziele definiert werden können. Diese könnten teuer werden.

Stadtbergen will auf den Weg in die Klimaneutralität weiter Gas geben. So sollen nicht nur auf allen städtischen Dächern künftig Photovoltaik-Anlagen installiert werden. Die Stadt will nun auch ein Klimagutachten in Auftrag geben, um unter anderem zu schauen, wie groß der eigene CO 2 -Abdruck ist. Dementsprechend wolle man dann strategische Ziele definieren, um das ehrgeizige Ziel schnellstmöglich zu erreichen. Bei der jüngsten Sitzung im Stadtrat wurde ein entsprechender Beschluss zwar einstimmig gefasst, ein wenig Unsicherheit aber gab es bei den Stadträten dennoch.

Je mehr er sich mit der Leistungsbeschreibung für das Klimagutachten befasst habe, desto ängstlicher sei er geworden, sagte Gerhard Heise von den Freien Wählern. Um den Ist-Zustand zu erfassen und konkrete Ziele zu evaluieren, komme man wohl auf Kosten von nicht weniger als 80.000 Euro, befürchtete er. Ihm schwebte daher eine andere Lösung vor. "Die Kirche in Augsburg macht eine ähnliche Aktion mit Workshops und lässt sich diese bezahlen", sagte er und regte an, ebenfalls Förderungen zu beantragen. Stadtbaumeister Rainer Biedermann sicherte zu, sollte dies möglich sein, diese Gelder auch "abzugreifen".

Für die Klimastudie muss die Verwaltung viele Daten liefern

"Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif", betonte Tobias Schmid von der CSU. Sicherlich werde ein entsprechendes Konzept Geld kosten, umso wichtiger sei es, dabei die Bürger und Bürgerinnen mitzunehmen. Roland Mair (SPD) mahnte unabhängig davon eine "schnellstmögliche Umsetzung" an. "Nichtstun wird uns sonst noch teurer zu stehen kommen", warnte er. Ein Großteil der Arbeit aber wird trotz Beauftragung eines externen Fachbüros in der Verwaltung der Stadt hängenbleiben. "Die Daten für das Gutachten müssen wir liefern", sagte Bürgermeister Paul Metz. Martina Bauer von den Grünen, deren Fraktion die Klimastudie beantragt hatte, war dennoch guter Dinge: "Es kommt etwas in die Gänge und wir können endlich Nägel mit Köpfen machen."

Diskutiert und beschlossen wurden in der Sitzung zudem folgende Punkte:

Grüngut: Einstimmig beschlossen wurde, dass künftig an der Grüngutsammelstelle auch kleinere Mengen berechnet werden können. So soll der Mitarbeiter bei der Annahme in Stufen von 0,25 Kubikmeter entsprechend Zu- oder Abschläge in Rechnung stellen können.

Eisenbahnwaggon: Die Pläne, eventuell den ausrangierten Eisenbahnwaggon von McDonald`s zu übernehmen sind offenbar gescheitert. Metz hatte die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, ob das Abteil, das verschrottet werden soll, als Jugendtreff genutzt werden könnte. Da der Waggon aber mittlerweile komplett entkernt ist und ein Transport der stählernen Hülle zu teuer wird, wurde der Plan zum Bedauern des Bürgermeisters verworfen. "Hätten wir früher davon erfahren, als der Wagen noch seine komplette Ausstattung hatte, wäre es der ideale Treffpunkt für Kinder und Jugendliche gewesen."

