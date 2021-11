Stadtbergen

Wieder neue Regeln: Unterwegs auf Corona-Kontrolle mit dem Ordnungsdienst

Plus 3G, 2G, 2G plus - seit Mittwoch gelten wieder schärfere Bestimmungen. Doch das hat sich noch nicht überall herumgesprochen, wie beim Rundgang mit dem Ordnungsdienst in Stadtbergen klar wird.

Von Philipp Kinne

Nur ein Strich zeichnet sich ab. Zum Glück. Der Corona-Test ist negativ. Felix, Luca und Medin sitzen im Eingangsbereich des Jumpers-Fitnessstudios in Stadtbergen. Auf dem kleinen Tisch vor ihnen stapeln sich die Verpackungen der Schnelltests. Die mussten sie selbst mitbringen, im Studio gibt es am Mittwochabend keine mehr. Sechsmal die Woche Training, das macht sechs Tests - "Das geht ins Geld", meint einer der sichtbar gut trainierten jungen Männer. Eine von vielen neuen Corona-Regeln, die seit Mittwoch gelten. Beim Rundgang mit dem Stadtberger Ordnungsdienst zeigt sich: Für viele kamen sie überraschend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

