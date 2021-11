Wolf und Wildschwein bewegt die Bürger in Stadtbergen

Plus Vor zwei Jahren hat ein Wolf bei Biberbach ein Schaf gerissen. Bei einer Veranstaltung des Bund Naturschutz gehen die Referenten auch der Frage nach, ob Wölfe bei uns heimisch werden könnten.

Der Wolf ist auch im Augsburger Land nach vielen Jahren Abwesenheit wieder gesichtet worden. So wurde vor zwei Jahren bei Biberbach ein Schaf gerissen. Wenig später gab es im nördlichen Landkreis ein weiteres wolliges Opfer. Eine Genanalyse konnte den Täter entlarven: ein Wolf. Wenig später wurde er angeblich sogar gesichtet. Ein Naturschützer war sich aber sicher, dass Isegrim nur auf der Durchreise war. Es gebe keine Hinweise auf eine dauerhafte Ansiedlung. Doch das Thema bewegt die Menschen. Dies zeigt auch die jüngste Veranstaltung des Bund Naturschutz. Bei der Diskussionsveranstaltung in der Waldgaststätte Deuringen der Ortsgruppe zum Thema "Wildschwein und Wolf - eine Gefahr für uns?" gab es keinen freien Platz mehr im Saal.