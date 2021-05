Stadtbergen

25.05.2021

Zum 60. Geburtstag gibt es für Carolina Trautner nur ein Grillfest im kleinen Kreis

So wie hier nach der Ernennung zur Ministerin kann Hans Trautner seiner Frau am Dienstag erneut gratulieren: Carolina Trautner wird 60 Jahre alt.

Plus Die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner aus Stadtbergen feiert am Dienstag ihren 60. Geburtstag. Was sie sich wünscht und wie der große Tag geplant ist.

Von Regine Kahl

Ein runder Geburtstag darf zurzeit nur im kleinen Kreis gefeiert werden. Da geht es einer Staatsministerin nicht anders als jedem anderen Bürger. Carolina Trautner stößt am Dienstag nur mit ihrer Familie in Stadtbergen auf den 60. Geburtstag an. Sie freut sich auf diesen Tag Auszeit in einer turbulenten Corona-Zeit, um mit ihrem Mann, ihren Eltern und Kindern eine nette Zeit zu verbringen. Dass ihre über 80-jährigen Eltern nach der Impfung bei der Feier sein können, freut die Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales besonders.

Themen folgen