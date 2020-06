18:55 Uhr

Stadtbergen erlaubt Badespaß für maximal 30 Kinder

Plus Der Außenbereich des Gartenhallenbads in Stadtbergen hat wieder geöffnet – doch es gibt Beschränkungen. Und wer baden gehen will, muss sich vorher anmelden.

Von Matthias Schalla

Die schlechte Nachricht vorneweg: Das Hallenbad in Stadtbergen bleibt geschlossen. Die gute Nachricht aber ist, dass zumindest der Außenbereich jetzt wieder geöffnet ist. Allerdings müssen sich die Badegäste auf einige Beschränkungen einstellen. Betriebsleiter Jörg Pecher stellte nun am Donnerstag dem Stadtberger Stadtrat bei der Sitzung im Bürgersaal das Hygienekonzept für die beiden Becken im Außenbereich vor.

Es waren zahlreiche Vorbereitungen erforderlich, um die aktuellen Vorgaben zu erfüllen. „Wir haben für den gesamten Bereich ein Einbahnstraßensystem eingerichtet“, sagte Pecher. Jeder Badegast muss zudem am Eingang ein Formular mit seinen Kontaktdaten ausfüllen. „Und der Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt“, so Pecher. Die Umkleidekabinen im Hallenbad bleiben jedoch geschlossen. Wer aus seiner Jeans in die Badehose steigen möchte, muss sich in den sanitären Anlagen des Außenbereichs umziehen. Die größte Beschränkung aber ist die Anzahl der Badegäste.

Badezeiten in Stadtbergens Gartenhallenbad sind begrenzt

„Es dürfen sich gleichzeitig nur 30 Personen auf dem Gelände aufhalten“, sagte Pecher. In dem größeren Kinderbecken können sich dann maximal 22 Kinder tummeln, im Planschbecken teilen sich fünf Kinder das Wasser. Drei Kinder müssten also draußen warten, bis ein Platz im kühlen Nass frei wird. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Bad. Und um überhaupt in den Genuss einer Abkühlung zu kommen, müssen sich die Besucher vorher telefonisch oder über das Internet anmelden und bekommen dann die erlaubte Badezeit mitgeteilt. Und auch diese ist streng begrenzt.

Es gibt pro Tag lediglich drei Badezeiten mit jeweils zwei Stunden. „Diese sind von 10 bis 12 Uhr, von 13 bis 15 Uhr und von 16 bis 18 Uhr“, erklärte Pecher. Die Zeit zwischen diesen Slots werde für eine Reinigung und Desinfektion genutzt. Montags bleibt das Bad für eine Komplettreinigung geschlossen. Dieser Tag soll zudem von Vereinen und Schulen genutzt werden können. Bürgermeister Paul Metz konnte seinem Stadtrat diese strengen Auflagen aber mit einer weiteren guten Nachricht versüßen: „Der Kiosk ist wieder geöffnet.“ Und einen ganz besondern Luxus gibt es in Stadtbergen für zwei junge Sportler. „Wir haben zwei talentierte Schwimmer, die zurzeit als einzige das Hallenbad nutzen können.“ Zusammen mit ihrer Trainerin gehört den beiden Sportlern dann das 25-Meter-Becken des Gartenhallenbads ganz alleine.

Schwimmunterricht fällt an der Parkschule in Stadtbergen aus

Kinder, die in diesem Jahr im Schwimmunterricht ihr Seepferdchen machen wollten, müssen sich allerdings gedulden. Der Rektor der Parkschule, Jürgen Brendel (SPD), erklärte, dass es in diesem Jahr keinen Schwimmunterricht mehr geben wird. Bedingt durch den Unterrichtsausfall sei der Nachholbedarf einfach zu groß.

Strenge Auflagen gibt es auch in den weiteren Bädern im Augsburger Land:

Bobingen Das Bad hat bei gutem Wetter täglich von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet. Maximal 750 Besucher.

Das Bad hat bei gutem Wetter täglich von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet. Maximal 750 Besucher. Dinkelscherben Das Panoramabad hat von 11 bis 13.30 Uhr, von 14 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Panoramabad hat von 11 bis 13.30 Uhr, von 14 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Gersthofen Maximal 600 Gäste dürfen gleichzeitig ins Bad. Öffnungszeiten: 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr.

Maximal 600 Gäste dürfen gleichzeitig ins Bad. Öffnungszeiten: 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr. Kutzenhausen Wegen Umbauarbeiten bleibt das Bad vorerst geschlossen.

Wegen Umbauarbeiten bleibt das Bad vorerst geschlossen. Meitingen Das Bad hat von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Bad hat von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Schwabmünchen Von 9 bis 11.30 Uhr, 12.30 bis 16.30 Uhr und von 17.30 bis 20 Uhr.

Von 9 bis 11.30 Uhr, 12.30 bis 16.30 Uhr und von 17.30 bis 20 Uhr. Fischach Das Fischacher Naturfreibad bleibt vorerst zu.

Das Fischacher Naturfreibad bleibt vorerst zu. Anmeldung für die Badezeiten in Stadtbergen telefonisch unter 0821/4339190 oder im Internet unter stadtbergen.de.

