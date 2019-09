06:30 Uhr

Stadtbergen fordert eine Beratungstelle für Obdachlose

21 obdachlose Menschen leben in Unterkünften der Stadt. Die Kapazitäten sind damit ausgereizt. Ziel ist nun, eine Vermittlung in normale Mietverhältnisse.

Aktuell leben in Stadtbergen 21 obdachlose Menschen in Unterkünften, die die Stadtverwaltung ihnen zur Verfügung stellt. Die Kapazitäten der Stadt sind damit ausgereizt. Die Fraktion der Grünen hat jetzt die „Einrichtung einer Stelle zur Beratung von Wohnungslosen“ beantragt. Über den Vorschlag wurde in der jüngsten Sitzung des Sicherheits- und Verkehrsausschusses beraten.

Markus Voh, der Leiter des Ordnungsamtes in Stadtbergen, hat sich im Vorfeld der Sitzung mit dem Thema Wohnungslosigkeit beschäftigt. Eine Beratungsstelle hält er für eine „wichtige und durchaus sinnvolle Sache“, besonders da in der Region „ein großes Defizit“ in diesem Bereich klaffe.

Wohnungslose wieder in normale Mietverhältnisse vermitteln

Die Unterbringung von wohnungslosen Menschen sei nicht das Problem, schwierig sei es, „sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren“. Allerdings wäre genau dieser Schritt wichtig. Seine Mitarbeiter würden schon jetzt viel dafür tun, Wohnungslose in den Notunterkünften der Stadt wieder in normale Mietverhältnisse zu vermitteln. „Das liegt auch in unserem eigenen Interesse, denn es kommen immer wieder neue“, erklärt der Leiter des Stadtberger Ordnungsamts.

Schon vor zwei Jahren war eine derartige Beratungsstelle im Gespräch. Damals überlegte Stadtbergen noch, sich mit den Landkreisstädten Neusäß und Gersthofen zusammen zu tun. Voh hatte auch schon ein Angebot des Sozialverbands SKM vorliegen, allerdings scheiterte die gemeinschaftliche Beratungsstelle im Gemeinderat an den hohen Kosten von mehreren 10.000 Euro jährlich an Gesamtkosten für eine Beratungsstelle.

Eigentlich ein bundesweites Problem

Jetzt will Stadtbergen den Landkreis als Sozialhilfeträger in die Pflicht nehmen. Voh hat das Sozialgesetzbuch gewälzt und entsprechende Passagen gefunden. In seinen Augen wäre der Kreis eigentlich für eine Beratungsstelle verantwortlich. „Das würde auch Sinn machen, denn Obdachlosigkeit ist ein landkreisweites – eigentlich ein bundesweites – Problem“, erklärt er.

Paul Reisbacher von den Grünen erklärt: „Wohnungslosigkeit kann viele treffen und wir wollten eine praktikable und schnelle Lösung erreichen.“ Die Fraktion habe sich deren Einrichtung allerdings einfacher vorgestellt.

Den Landkreis in die Pflicht nehmen

Gersthofen und Neusäß würden sich eine Person für die Beratung von Wohnungslosen teilen, etwas Ähnliches wollten sie für Stadtbergen erreichen. Bürgermeister Paul Metz entgegnet: „Wir haben uns damals gegen dieses Modell entschieden.“ Er plädiert dafür, den Landkreis in die Pflicht zu nehmen. „Schließlich zahlen wir auch unsere Kreisumlage“. Pro Stadtbergen sieht das Ähnlich.

In der Sitzung erteilt der Ausschuss der Verwaltung den Auftrag, die Möglichkeit einer Beratungsstelle beim Landkreis auszuloten und zu überprüfen, welche Angebote es schon gibt. (karrt)

Themen Folgen