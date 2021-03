18:30 Uhr

Stadtbergen muss acht Millionen Euro Schulden machen

Plus Sporthalle sanieren, Kindergarten erweitern: Stadtbergen will viel investieren. Doch die Stadt hat zu wenig Einnahmen. Deshalb soll jetzt ein millionenschwerer Kredit helfen.

Von Tobias Karrer

Einen genehmigungsfähigen Haushalt für Stadtbergen zu erstellen, war dieses Jahr nicht ganz einfach. Kämmerer Manuel Eberhard bemerkte in seinem Vorbericht: "Der Ergebnishaushalt schließt 2021 zum ersten Mal negativ ab." Das sei auch auf die Auswirkungen der Coronakrise zurückzuführen. 1,1 Millionen Euro brechen im Vergleich zum Ansatz im Jahr 2020 allein bei der Beteiligung an der Gewerbesteuer weg. Ein weiteres Beispiel, der Anteil an der Einkommenssteuer liegt um über 700.000 Euro niedriger. Trotzdem will Stadtbergen viel investieren.

Deshalb ist auch eine Kreditaufnahme von 8,1 Millionen Euro notwendig. Auf der Seite der Ausgaben stehen zum Beispiel 5,5 Millionen Euro für Baumaßnahmen unter anderem an der Oswald-Merk-Halle oder der Erweiterung des Kindergartens am Reiterweg. Außerdem sind vier Millionen Euro für Grunderwerb eingeplant, der allerdings nicht zwingend getätigt werden muss. Den Ansatz müsse man aber beibehalten, da der Stadtrat beschlossen habe, Entwicklung nur noch auf kommunalen Flächen zuzulassen. "Wir brauchen also die Möglichkeit, Eigentum zu erwerben", erklärte Bürgermeister Paul Metz.

Der Kindergarten am Reiterweg in Stadtbergen soll erweitert werden

Alle Stadträte gingen in ihren Haushaltsreden auf das Defizit ein, versuchten aber auch zu erklären, warum es aus ihrer Sicht notwendig ist. Tobias Schmid ( CSU) zum Beispiel zitierte einen Leserbrief in unserer Zeitung, in dem ein Bürger fragte: "Wo sind die Millionen geblieben?" Schmid nannte in diesem Zusammenhang die Investition in die Kita am Reiterweg und betonte: "Kinderbetreuung kostet." Die Stadt trage im Jahr 2021 pro Kind zum Beispiel ein Defizit von 6500 Euro.

Erweitert werden soll der Kindergarten am Reiterweg in Stadtbergen. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Schmid klapperte in seiner Rede alle Bereiche ab, für die Stadtbergen im Jahr 2021 Geld ausgeben wird. Darunter auch Vereine, Senioren, Verkehr, Digitalisierung oder kommunaler Wohnbau. Aber eben auch das Gartenhallenbad, das der Stadt auch aufgrund der Coronakrise ein Defizit von 923.000 Euro einbringt. "In Stadtbergen werden keine Millionen verplempert", sagte der Stadtrat und schloss: "Es wird zur Daueraufgabe des gesamten Stadtrates werden, Einnahmen und Ausgaben in Balance zu bringen."

Die Grünen sehen strukturelle Probleme in Stadtbergen

Fabian Münch, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, betonte in seiner Rede, dass der Haushalt "strukturelle Probleme" deutlich mache, mit denen sich der Stadtrat in Zukunft nicht nur in den Haushaltsberatungen beschäftigen müsse. Er forderte eine grundsätzliche Ausrichtung des Haushalts an ökologischen und sozialen Gesichtspunkten. Es dürfe aber in Zukunft auch "keine heiligen Kühe" geben, wenn man die freiwilligen Leistungen der Stadt sowie Steuern und Abgaben auf den Prüfstand stelle. "Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt", resümierte Münch.

Roland Mair ( SPD) ging in seiner Rede ebenfalls auf das Zahlenwerk ein. Auch er erklärte, dass man die Einnahmen erhöhen müsse. Allerdings komme für die SPD-Fraktion kein neues Gewerbegebiet in Frage – eine Forderung, die immer wieder aus den Reihen der Freien Wähler kam. "Das bringt uns keinen Schritt weiter", erklärte Mair. Er schlägt "urbanes Wohnen" vor. Das entspreche auch dem "Leitbild einer Stadt mit kurzen Wegen, Arbeitsplätzen vor Ort und einer guten sozialen Mischung", auf das sich alle Parteien im Stadtrat einigen könnten. Außerdem sei ein Erhöhung der Grundsteuer in Zukunft notwendig.

Freie Wähler stehen einem neuen Gewerbegebiet positiv gegenüber

Die Freien Wähler sehen das anders. Gerhard Heisele erklärte in seiner Stellungnahme: "Eine Ursache für unser strukturelles Haushaltsdefizit ist der Mangel an Gewerbesteuer." Man stehe der Ansiedlung eines neuen Gewerbegebietes positiv gegenüber. Zum Verlauf der Beratungen erklärte er, dass seine Fraktion Kürzungen bei der Vereinsförderung oder in der Jugendarbeit schlicht nicht mittragen konnte.

Die Fraktion Pro Stadtbergen will den gesamten Haushalt 2021 nicht mittragen. Es sei ein "Nothaushalt", erklärte Günther Oppel, von dem in der Beschlussfassung auch die einzige Gegenstimme kommt. Schon in den letzten Jahren habe man sich vor allem durch den Verkauf von Grundstücken finanziert, das "Tafelsilber" sei jetzt aber weg. Er bezeichnete es außerdem als "ernüchternd", dass von den vielen Einsparungsvorschlägen, die die Fraktionen vorgebracht hätten, nur wenige von der Verwaltung aufgegriffen wurden. Pro Stadtbergen sehe "keinerlei Ansätze für die dauerhafte Konsolidierung des Haushalts" und könne deshalb nicht zustimmen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen