Stadtbergen setzt auch bei der Bebauung auf Abstand

Plus Mehrheitlich entscheidet sich der Stadtrat für eine Satzung, die die Abstandsflächen zwischen Wohnhäusern regelt. Gewählt wird der goldene Mittelweg.

Von Matthias Schalla

Abstand halten ist aktuell angesichts der Pandemie das Gebot der Stunde. Das Thema Abstand war aber auch im Stadtrat Stadtbergen, wenn auch aus einem völlig anderen Grund, ein brisantes Thema. Und zwar hinsichtlich der Bebauung zu benachbarten Grundstücken. Anlass der Diskussion war die Novelle der Bayerischen Bauordnung zur Änderung der bislang geltenden Abstandsflächen. So soll eine engere Bebauung möglich sein, um mehr Wohnraum zu schaffen. Der Stadtrat entschied sich jedoch für eine Satzung des Goldenen Mittelwegs.

Die Novelle der Bauordnung sieht vor, dass in Bayern die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück auf 40 Prozent der Wandhöhe reduziert werden dürfen. Der Mindestabstand muss allerdings drei Meter betragen. Gemeinden können jedoch weiterhin größere Abstandsflächen in ihrer Satzung festlegen. In Stadtbergen ging es daher zu Beginn der Sitzung im Bürgersaal um die Frage, ob alles beim Alten (1,0 H) bleiben soll, oder ob künftig eine Reduzierung auf 40 (0,4 H) beziehungsweise 80 (0,8 H) Prozent möglich ist. Über das Für und Wider der einzelnen Varianten entspann sich eine lebhafte Diskussion.

Nachteile für Stadtberger Bauherren mit einem Satteldach

Michael Niedermair (CSU) forderte zunächst, dass alles beim Alten bleibt. "Das war doch in Ordnung so", sagte er. Eine Reduzierung auf 0,4 H würde vor allem Bauherren mit einem Satteldach benachteiligen. Auch Pro Stadtbergen sah in der neuen Novelle eine Verschlechterung, die nicht akzeptiert werden könne. "Wenn es zu eng wird, wird sich jeder ärgern", sagte Günther Oppel und plädierte ebenso wie die Freien Wähler für die Beibehaltung der alten 1,0-Regelung. SPD und Die Grünen erteilten einer Reduzierung auf bis zu 40 Prozent ebenfalls eine Absage, Fabian Münch konnte sich aber einen Kompromiss vorstellen. Die Abstandsflächen auf 80 Prozent der Gebäudehöhe zu reduzieren, sei für ihn "eine moderate Nachverdichtung".

Das steht in der Bayerischen Bauordnung 1 / 3 Zurück Vorwärts In Bayern ist das Abstandsflächenrecht in Artikel 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. In Wohngebieten ist als Abstandsfläche grundsätzlich die volle Wandhöhe (1H) zum Nachbargrundstück freizuhalten. Vor einer Außenwand von nicht mehr als 16 Metern Länge genügt als Tiefe der Abstandsfläche ausnahmsweise aber auch die halbe Wandhöhe (0,5H). Der zum Nachbargrundstück einzuhaltende Mindestabstand muss jedoch in beiden Fällen mindestens drei Meter betragen.

Am 2. Dezember 2020 hat der Bayerische Landtag eine Reform der Bayerischen Bauordnung beschlossen. Ab 1. Februar 2021 werden demnach gemäß BayBO die Abstandsflächen generell auf 0,4 H, also 40 Prozent der Wandhöhe, in Gemeinden mit weniger als 250 000 Einwohnern verkürzt – es sei denn, dass eine Kommune mittels Satzung eine andere Regelung bestimmt. Dieses Maß setzt sich aus der Wandhöhe sowie, in Abhängigkeit von der Dachneigung des Gebäudes, aus einem Teil der Dachhöhe zusammen.

Kommunen können eine Abstandsflächensatzung erlassen und das Recht damit verändern. Für die Fälle, in denen die Gemeinde allerdings untätig bleibt und das neu geltende Abstandsflächenrecht der „BayBO-Novelle“ übernimmt, werden die Abstände sich zukünftig mitunter drastisch verringern können.

Nachdem die Verwaltung die unterschiedlichen Varianten grafisch an die Wand gebeamt hatte, fiel die Entscheidung der Stadträte deutlich aus. Mit 20:4 Stimmen beschloss das Gremium eine Satzung, die künftig eine Reduzierung auf das 0,8-fache, mindestens aber drei Meter, erlaubt. Die Satzung tritt ab sofort in Kraft und gilt für das gesamte Stadtgebiet inklusive Leitershofen und Deuringen. Dagegen stimmten Pro Stadtbergen und die Freien Wähler.

