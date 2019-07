00:32 Uhr

Stadtbergen soll bleiben

Auch CSU im Kreis stellt sich gegen weitere Zersplitterung des Wahlkreises

Der künftige Zuschnitt des Wahlkreises Augsburg-Land für die Bundestagswahl war Gegenstand der CSU-Vorstandschaft im Landkreis Augsburg. Dabei sprachen sich die Christsozialen gegen eine weitere Zersplitterung des Landkreises Augsburg aus, der (ohne Königsbrunn) zusammen mit weiten Teilen von Aichach-Friedberg den Bundestagswahlkreis Augsburg-Land bildet.

Hintergrund ist, dass diese Bundestagswahlkreise in etwa gleich groß sein sollen, was die Anzahl der Wahlberechtigten angeht. Da der Bundeswahlkreis Augsburg-Land überproportional groß ist, hat die Bundeswahlkreiskommission des Bundestages vorgeschlagen, dass Stadtbergen bei Bundestagswahlen zur Stadt Augsburg hinzugerechnet werden soll. Diesem Vorschlag erteilte die CSU-Kreisvorstandschaft eine einstimmige Absage: „Nachdem wir in der Vergangenheit bereits Königsbrunn verloren haben, ist für uns eine weitere Zersplitterung des Landkreises nicht hinnehmbar. Aktuell ist eine Änderung nicht zwingend nötig, und wenn man alle schwäbischen Wahlkreise betrachtet, stellt man fest, dass etwa im Donau-Ries zu wenige Wähler beheimatet sind. Demzufolge muss es bessere Lösungen geben, also von Augsburg-Land Stadtbergen zu Augsburg-Stadt zu geben, da auch dieser Wahlkreis schon über dem Durchschnitt liegt und tendenziell noch wachsen wird“, fasst die CSU-Kreisvorsitzende Carolina Trautner die Position der Landkreis-CSU zusammen. Auch eine Ausgliederung von Meitingen und Thierhaupten sei nicht akzeptabel, so der Beschluss der Christsozialen. Diese Ausgliederung hatte die SPD ins Spiel gebracht. Für sie wäre aber auch denkbar, weitere Gemeinden aus Aichach-Friedberg abzugeben. (AL)

Themen Folgen