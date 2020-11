vor 18 Min.

Stadtbergen sucht Geschenkepaten für Kinder

Plus Kinder aus sozial benachteiligten Familien können bei der Stadt Stadtbergen Wunschzettel abgeben. So sollen die Wünsche dann in Erfüllung gehen.

Von Ingrid Strohmayr

Die Stadt Stadtbergen hat heuer wieder den "Wunschweihnachtsbaum“ im Rathaus stehen. Christoph Schmid vom Kulturbüro der Stadt Stadtbergen freut sich, dass im vergangenen Jahr alle 113 Wünsche der Kinder und Jugendlichen aus sozial schwächeren Familien erfüllt werden konnten. Auch in diesem Jahr kann sich jeder beteiligen, um Kinderaugen leuchten zu lassen.

45 Paten erfüllten im vergangenen Jahr einen oder auch mehrere Weihnachtswünsche der Buben und Mädchen und lieferten die Geschenke hübsch verpackt im Rathaus ab. "Das Geldspendenaufkommen war ebenfalls prima, so konnten wir vom Kulturamt nach Absprache die restlichen Geschenke besorgen, verpacken und unter den Rathaus-Christbaum legen“, erklärt Schmid.

Wünsche bei der Stadt Stadtbergen abgeben

Bis Montag, 7. Dezember, können Stadtberger Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre aus sozial benachteiligten Familien einen Weihnachtswunsch bis maximal 25 Euro im Rathaus abgeben, in den Briefkasten werfen oder per E-Mail unter kultur@stadtbergen.de an die Stadtverwaltung schicken.

Folgende Angaben werden zwingend benötigt: Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mailadresse und natürlich den Weihnachtswunsch. Alle Daten und Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Geschenke können dann am Mittwoch, 23. Dezember, von 10 bis 18 Uhr im Rathaus abgeholt werden.

Kulturamt der Stadt Stadbergen kann Geschenke besorgen

Christoph Schmid vom Kulturamt der Stadt Stadtbergen: "Die Stadt Stadtbergen sucht wieder Geschenkpaten. Bürger, die gerne einen oder auch mehrere Weihnachtswünsche erfüllen möchten, können sich bei der Stadtverwaltung melden. Hierfür teilen Sie uns Ihre Kontaktdaten sowie die Anzahl der Wünsche, die Sie erfüllen möchten, mit. Zwischen dem 8. bis 22. Dezember sollten die Geschenke dann besorgt und verpackt im Rathaus abgegeben werden“. Nach Absprache kann das Kulturamt die Geschenke auch besorgen.

Schmid bittet um Verständnis, dass die Wunschbaumaktion anonym abläuft. Geldspenden sind auf das Konto der „Stillen Hilfe“ IBAN DE89 7205 0101 0030 0486 98 möglich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0821/2438-137.

