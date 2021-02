vor 17 Min.

Stadtbergen will die Anzahl der Kampfhunde reduzieren

Plus Der Steuersatz für Kampfhunde soll von 75 auf 600 Euro steigen. Die Hundehalter reagieren mit einer Petition. Welche Steuersätze in den anderen Städte und Gemeinden im Augsburger Land gelten.

Von Matthias Schalla

Es trifft zwar nur eine Handvoll Hundehalter in Stadtbergen, die Diskussion aber nahm bei der jüngsten Sitzung im Stadtrat einigen Platz ein und wurde teilweise rege und emotional geführt. Anlass war eine Petition, die von den betroffenen Bürgern aufgrund der geplanten Steuererhöhung für ihre Hunde eingereicht worden war.

Etwa ein halbes Dutzend sogenannte Kampfhunde, oder auch Listenhunde genannt, leben in Stadtbergen. Bislang mussten die Besitzer für ihren Vierbeiner 75 Euro an Hundesteuer pro Jahr bezahlen. Dieser Betrag aber soll ab sofort auf 600 Euro erhöht werden. Grund für die Maßnahme ist laut Verwaltung, dass Stadtbergen die Anzahl dieser Hunderasse verringern will. Dagegen aber wehrten sich nun die betroffenen Halter mit einer Petition.

Argumentiert wird, dass alle Hundehalter einen positiven Wesenstest für ihre Tiere vorzuweisen hätten, die somit nicht als gefährlich einzustufen seien. Die Halter fordern daher einen Bestandsschutz, schließlich seien die Tiere schon seit einigen Jahren in ihren Besitz. Unterstützung bekamen die Betroffenen, die eigens für diesen Tagesordnungspunkt in den Bürgersaal gekommen waren, unter anderem von Martina Kirchner-Mai ( Die Grünen).

Erhöhung der Hundesteuer soll nur für neue Hundehalter gelten

"Wer sich damals solch einen Hund gekauft hat, wusste nicht, dass das Tier mal so viel kosten würde", sagte sie. Eine Erhöhung von 75 auf 600 Euro sei viel zu viel. Auch CSU-Stadträtin Ingrid Strohmayer schloss sich dieser Meinung an. Die Regelung sollte lediglich für die Halter gelten, die sich einen neuen Hund anschaffen wollen. "Aber die Hundehalter, die bereits einen haben, dürfen wir nicht bestrafen." Vergleichbar sei dies, als würde plötzlich die Autosteuer von 200 auf 1000 Euro erhöht werden. Dies wollte ein anderer Stadtrat aber so nicht gelten lassen. "Ich kann mich ja auch nicht darüber aufregen, wenn plötzlich der Sprit teurer wird", sagte er.

Roswitha Merk ( CSU) schlug als Kompromiss eine stufenweise Erhöhung der Hundesteuer für diese Rasse vor. Der Ball liegt daher nun bei der Verwaltung. Fabian München von den Grünen stellte den Antrag, erst einmal prüfen zu lassen, ob ein Bestandsschutz, also die Beibehaltung der alten Steuer für die aktuell gemeldeten Hunde, juristisch möglich sei und die Erhöhung nur für alle künftigen Neuanschaffungen gelten könne. Dem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt. Bürgermeister Paul Metz sicherte den Hundehaltern zunächst einen Aufschub zu, bis diese Fragen geklärt sind. Bereits geklärt hat die Stadt Königsbrunn diese Frage.

In Königsbrunn gibt es einen Bestandschutz für die Halter

"Wir haben ebenfalls seit dem 1. Januar eine neue Satzung", sagt Uta Meidert vom Steueramt. 500 Euro kosten Kampfhunde jährlich in der Brunnenstadt. Allerdings nur Hunde, die neu angemeldet werden, für die anderen Tiere gibt es laut Meidert einen Bestandsschutz. Mit dieser Summe liegt Königsbrunn ungefähr auf gleicher Höhe wie in den anderen Städten. In Gersthofen werden ebenfalls jährlich 500 Euro fällig, die Stadt Neusäß verlangt einen Zehner mehr, also 510 Euro. So richtig teuer ist das Halten eines Kampfhundes aber in Kutzenhausen. Einst galt die Gemeinde in den Stauden als Steueroase für Hundehalter, da die alte Satzung aus dem Jahr 1981 stammte. Doch diese Zeiten sind vorbei.

Wer in Kutzenhausen einen Kampfhund anmelden möchte, muss eine jährliche Hundesteuer in Höhe von 1000 Euro einkalkulieren. Ein Betrag, der offenbar die Halter dieser Rassen abschreckt. Denn: Auf die Frage, wie viele Kampfhunde in Kutzenhausen leben, sagt Kämmerer Fridolin Klemmer: "Wir haben keinen einzigen." Es gibt aber auch Möglichkeiten, seinen Hund komplett von der Steuer zu befreien.

In der Regel sind Hunde, die "zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben" gehalten werden, grundsätzlich steuerfrei. Dazu zählen beispielsweise Hunde des Roten Kreuzes, der Johanniter-Unfallhilfe oder des THW. Auch Tiere, die Menschen mit einer Behinderung im Alltag helfen, können von der Steuerpflicht ausgenommen werden. Wer diese Kriterien jedoch nicht erfüllt, aber dennoch sich die Steuer für einen Kampfhund nicht leisten kann, dem bleibt nur ein Weg - der Weg in die Einsamkeit. So sind in Neusäß, und vielen anderen Kommunen auch, alle Halter von einer Steuer befreit, die in Einöden und Weilern leben.

