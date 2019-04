08:00 Uhr

Stadtberger Feuerwehr mit neuer Drehleiter im Einsatz

Der 25-jährige Fabian Vogl durfte als Erster auf die neue Drehleiter der Feuerwehr Stadtbergen. Das Fahrzeug hat einen Vorteil

Von Ingrid Strohmayr und Felicitas Lachmayr

Hoch über dem Boden im Korb der Feuerwehrleiter schweben – für den 25-jährigen Fabian Vogl war das eine besondere Freude. Der körperbehinderte junge Mann aus Königsbrunn durfte die neue Drehleiter der Stadtberger Feuerwehr als Erster testen. Denn das Gerät, das jetzt in Empfang genommen wurde, hat einen entscheidenden Vorteil: Es ist barrierefrei.

Die Jungfernfahrt im Korb der neuen Drehleiter war für den körperbehinderten Fabian Vogl mit seinem Betreuer Raimund Bäßler ein Erlebnis. Bild: Ingrid Strohmayr

Gemeinsam mit seinem Betreuer Raimund Bäßler, der selbst Feuerwehrmann ist und im Stadtberger Bauhof arbeitet, absolvierte Vogl die Jungfernfahrt im barrierefreien Korb. „Für Fabian war das ein emotionales Erlebnis, es hat ihm Spaß gemacht“, sagt Bäßler. „Jetzt ist er natürlich mächtig stolz, als Erster mit der Drehleiter im Rollstuhl in luftige Höhe gefahren zu sein, und das unter dem Applaus der vielen Feuerwehrkameraden.“

Sieben Freiwillige brachten die Leiter von Karlsruhe nach Stadtbergen

Doch das war nicht die einzige Überraschung. Mit Feuerfontainen und einem dreifachen „Patsch-Nass“ nahmen die Freiwilligen das neue Gerät in Empfang. Sieben Maschinisten der Stadtberger Feuerwehr brachten das 50 Tonnen schwere und 300 PS starke Einsatzfahrzeug von der Aufbaufirma Metz in Karlsruhe nach Stadtbergen. Zwei Tage Schulung lagen hinter ihnen. Denn der Einsatz mit der neuen Drehleiter will geübt sein.

Der barrierefreie Korb ist nicht die einzige Neuerung. Die Drehleiter bietet künftig auch mehr Platz. So könnten nicht mehr nur drei, sondern fünf Personen gleichzeitig gerettet werden, weiß Martin Rusch, der Kommandant der Stadtberger Feuerwehr. Die Leiter sei insgesamt kürzer und damit besser einsetzbar in dicht bebauten Gebieten. Daneben verfügt das neue Gerät über ein auf- und ablassbares Gelenk im vorderen Teil, mit dem sich Dachgauben und Fenster einfacher erreichen lassen. Die alte Leiter, die 24 Jahre im Einsatz war, konnte nur gerade ausgefahren werden. „Wir können jetzt noch besser helfen, denn die neue Drehleiter ist vielseitig einsetzbar“, sagt Rusch.

700.000 Euro kostet das neue Einsatzgerät

Die Anschaffung kostet die Stadt viel Geld. 700.000 Euro sind für die neue Drehleiter veranschlagt. Weil sich die Feuerwehren Stadtbergen, Gersthofen und Burgau zusammenschlossen und gemeinsam drei baugleiche Fahrzeuge bestellten, wurde es günstiger. Dank der Kooperation stiegen auch die Zuschüsse von der Regierung von Schwaben auf etwa 247.00 Euro pro Fahrzeug.

Neben Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz waren mehrere Mitglieder des Stadtrats und der Kreisbrandinspektion vor Ort, um das Gerät in Empfang zu nehmen. Offiziell vorgestellt und gesegnet wird die neuen Drehleiter im Rahmen des Stadtfestes am Samstag, 1. Juni, um 15 Uhr. Zum Einsatz kommt sie jetzt schon.

Auch Gersthofen bekommt eine neue Drehleiter

Doch nicht nur die Feuerwehr Stadtbergen darf sich über eine neue Drehleiter freuen. Auch in Gersthofen wurde das Gerät mit Fackelspalier in Empfang genommen. Kommandant Wolfgang Baumeister ist froh über die Anschaffung. Mit Blick auf die künftige Stadtentwicklung biete die neue Drehleiter viele Vorteile. Es werde stärker in die Höhe gebaut, oft seien die Straßen schlecht zugänglich oder mit Autos zugeparkt. Mit dem alten Gerät, das seit über 25 Jahren im Einsatz ist, sei eine Rettung immer schwieriger geworden. „Wir können nun auch auf engstem Raum agieren“, sagt Baumeister.

Zudem eigne sich die Leiter dank des barrierefreien Korbs und dem größeren Fassungsvermögen besser für medizinische Einsätzen. „Wir können Rettungskräfte jetzt stärker unterstützen“, sagt Baumeister. Am Donnerstag, 30. Mai, wird die neue Drehleiter in Gersthofen gesegnet. Im Einsatz ist sie nach Angaben von Baumeister ab Mitte Juni.

