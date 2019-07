19.07.2019

Stadtberger Kinder zeigen viel Fantasie

Kunst Der Jugendkunstpreis ging an die schönsten „Urlaubswimmelbilder“. Es wird bunt im Rathaus

Von Ingrid Strohmayr

Stadtbergen Es „wimmelt“ im Stadtberger Rathaus: Kinder, Lehrer, Eltern, Geschwister, Omas und Opas waren gekommen – alle warten mit Spannung auf die Preisverleihung des Jugendkunstpreises. Dieser wird seit 1982 im zweijährigen Rhythmus verliehen. Doch auch das diesjährige Thema hatte mit „Wimmeln“ zu tun. So waren die Kinder und Jugendlichen eingeladen, ein Urlaubswimmelbild zu gestalten.

Schon die ganz Kleinen lieben sie, die kunterbunten Wimmelbücher. Es gibt viel zu entdecken und zu suchen, was da alles gezeichnet und gemalt ist. „30 großartige, fantasievolle Kunstwerke sind eingegangen, die während der Sommerferien im Rathaus ausgestellt werden. Da kommt schon jetzt richtig schöne Urlaubsstimmung auf“, freut sich 2. Bürgermeister Michael Smischek.

Sein Dank galt auch der Jury, die sich aus den Stadtberger Künstlerinnen Brigitte Heintze, Andrea Groß und Friederike Klotz zusammensetzte.

Begeistert zeigten sich die Juroren von einem großen Leinwandbild, erstmals eingereicht als Gemeinschaftsarbeit der Kita- und Hortkinder von St. Oswald. Es zeigt einen Sandstrand mit grünen Palmen, Sonnenschirmen, Kiosk, Spielplatz, Bademeister, selbst an ein durch den Sand laufendes Kamel dachten die kleinen Künstler.

Auch im Meer gibt es viel zu entdecken, dort tummeln sich die Fische, rote Seesterne, Kinder planschen vergnügt, schwimmen, und ein Surfer flitzt über das Wasser.

Die Stadtberger Grundschüler der Klasse 3a aus der Parkschule widmeten ihr Bild dem Motto „Urlaub geht überall“. So setzten die Kinder einen Ausflug in den Europapark, eine Bergtour mit Sommerrodelbahn und Kletterwand oder eine Schlossbesichtigung samt Tropfsteinhöhle und vieles mehr in Szene. Eine weitere innovative Gemeinschaftsarbeit mit dem Namen „Über den Wolken“ mit liebevoll gezeichneten Details in Form eines Wimmelflugzeugs, das von der Rathausdecke baumelte, reichte die Klasse 5a der Parkschule ein, auch gekrönt von einem ersten Preis.

Weiter ist in der Ausstellung im Stadtberger Rathaus eine interessante Fotocollage mit dem Stadtwappen von Melissa Korutschka zu sehen. Alles selbst fotografierte Bilder der Schülerin, die die Betrachter vor eine Rätselaufgabe unter dem Titel „Ich sehe was, was du nicht siehst“ stellt. Die neunjährige Johanna Maria Löhr erfreut mit ihrer „Tier-Freizeit“, einfach fröhlich und ideenreich.

Viel Mühe gab sich auch Lena Möhring mit ihrem Eiffelturm als Pop-up, eine originelle Idee, wie auch der ulkige Affenzirkus der sechsjährigen Josefine Sophie Löhr. Ein Bild dürfte Bürgermeister Paul Metz richtig freuen, ist doch da sein Wunschtraum abgebildet: Klara Scharf, sieben Jahre, kreierte eine Eisdiele in der Stadt.

Zur Freude der Kinder gab es für die Preisträger nicht nur ein Preisgeld, sondern auch gedruckte Postkarten ihrer Kunstwerke.

