vor 16 Min.

Stadtberger Kindergarten wird ein grünes Paradies für Kinder und Pflanzen

Plus Die Erweiterung der Kindertagesstätte am Reiterweg steht in den Startlöchern. Auch das Konzept für die Freiflächen wurde jetzt vom Stadtrat beschlossen. Was geplant ist.

Von Tobias Karrer

Etwa 150 Kinder sollen in der erweiterten Kindertagesstätte am Reiterweg in Zukunft Platz finden. Die insgesamt acht Kindergarten- und Krippengruppen brauchen viel Platz, um im Freien zu spielen und zu toben. Für die Gestaltung der Freiflächen und die Begrünung des Daches der Kita nimmt Stadtbergen entsprechend viel Geld in die Hand: 950.000 Euro sind bisher angesetzt.

Landschaftsarchitekt Franz-Josef Eger stellte seine abgeschlossenen Planungen in der jüngsten Sitzung des Stadtrats vor. Er und die Verwaltung hätten jetzt über ein halbes Jahr "intensiv" an dem Projekt gearbeitet. "Meine anfänglichen Fantasien mussten doch schwer bluten", erklärte der Gestalter. Wichtig war es ihm, zu betonen, dass die Freifläche im Vergleich zum bestehenden Kindergarten im Verhältnis nicht kleiner werde. Eger erklärt, dass er zum Beispiel lange Zeit um einen besonders schönen Baum gekämpft habe, es sei aber einfach nicht möglich gewesen, diesen beim Bau der Kita-Erweiterung zu erhalten. Fünf weitere Laubbäume müssten für das Gebäude fallen, allerdings würden auch 16 Bäume "in respektabler Größe" neu angepflanzt. Die Grünen sehen das anders. Schon in der Sitzung im Januar machte die Fraktion deutlich, dass auf dem Gelände am Reiterweg in den letzten Jahren über 500 Bäume verschwunden seien und stellte einen Antrag zur Aufforstung.

Stadtberger Kindergarten wartet mit Bobbycarstrecke und Hartplatz auf

Egers Planungen sind eine Art Gesamtkonzept. Er hat sowohl die Wegeführung um das Kindergartenareal als auch Parkplätze und Fahrradstellplätze vor den Eingängen zu Krippe und Kindergarten bedacht. Das Grundstück soll von einem 1,5 Meter hohen Zaun und einer Buchenhecke eingefasst werden. Das sei ein Wunsch der Kindergartenleitung gewesen, damit Kinder nicht einfach über den Zaun gehoben werden können. Im Inneren hat Eger dann sowohl im Bereich der Krippe als auch des Kindergartens einen Hügel vorgesehen. Eine Bobbycarstrecke und ein kleiner Hartplatz für andere Fahrzeuge sind vorgesehen. Die Spielgeräte, über die die Kita bisher verfügt, seien meist noch in gutem Zustand und würden weiter verwendet.

Das begrünte Dach wird im Sommer beregnet

Ein weiteres Thema, das sowohl Franz-Josef Eger als auch der Verwaltung am Herzen liegt, ist das Dach der neuen Kita. Um die Flächenversiegelung für den Neubau ein wenig zu kompensieren, hatte sich der Stadtrat schon früh in den Planungen für ein begrüntes Dach ausgesprochen. Es werde ein "Biodiversitätsdachgarten" mit unterschiedlichen Lebensräumen für Insekten und Pflanzen entstehen, so Eger. Eine Gefahr sei die Austrocknung der Fläche aufgrund des Klimawandels und der immer heißeren Sommer. Um eine braune Fläche auf dem Dach zu verhindern, nimmt Stadtbergen Geld in die Hand. Eine von Sensoren gesteuerte Beregnungsanlage soll im "Extremfall" Abhilfe schaffen. In die Begrünung des Daches investiert die Stadt insgesamt 60.000 Euro.

Dachterrasse mit Pergola wird gestrichen

Auf dem Dach findet die CSU-Fraktion im Stadtrat auch Sparpotential. Bisher ist eine Art Dachterrasse mit Pergola geplant. "Wenn wir das nicht sofort realisieren, könnten wir auf einen Schlag 46.000 Euro sparen", erklärte Tobias Schmid. Mit den Stimmen von CSU und Grünen wurde dieser Antrag angenommen. Wichtig war es den Stadträten allerdings, dass die architektonischen Voraussetzungen für die Dachterrasse trotzdem geschaffen werden, damit einer Realisierung in der Zukunft nichts im Weg steht.

Ansonsten sprach SPD-Stadtrat Roland Mair eine Gefahrenstelle am Parkplatz im Westen des Kindergartens an, die der Verwaltung laut Stadtbaumeister Rainer Biedermann aber bekannt ist. Anna Paul (Grüne) regte an, bei den Stellplätzen auch die Überlänge von Lastenrädern und Fahrrädern mit Anhänger zu bedenken. Alles in allem akzeptierte der Stadtrat die Planungen einstimmig und brachte die Kita so einen entscheidenden Schritt weiter.

