vor 52 Min.

Stadtberger Männerchor denkt schon an Muttertag

Das traditionelle Konzert steht bald an. Mitsänger werden noch gesucht

Beim Männerchor Stadtbergen hat die Probenarbeit für die kommenden Auftritte begonnen. Im Blick steht derzeit vor allem das schon traditionelle jährliche Muttertagskonzert am 10. Mai, das diesmal nicht als Matinee, sondern nachmittags um 16.30 Uhr stattfindet. Um weiterhin zukunftsfähig zu bleiben, sucht der Männerchor Stadtbergen Sänger für alle Stimmlagen. Erfahrungen im Chorgesang sind nicht unbedingt nötig.

Jedoch sollten Freude am Singen und Interesse an der Mitwirkung in einer intakten kameradschaftlichen Gemeinschaft vorhanden sein. Die Chorliteratur ist breit gefächert. Neben traditioneller Männerchorliteratur stehen aber auch moderne Stücke auf dem Programm. Darunter sind neben anderen auch der bekannte österreichische Komponist und Autor Lorenz Maierhofer („Übern See“) ebenso wie Hubert von Goisern („Heast as net“, „Weit weit weg“) oder auch Reinhard Mey vertreten. Dazu kommen noch Chorsatzbearbeitungen von Chorleiter Johann Mayer, um das Repertoire auf eine breite Basis zu stellen. Die Chorproben finden jeweils am Freitag um 19 Uhr in der Aula der Parkschule Stadtbergen, Sonnenstraße 7, statt.

bei Chorleiter Johann Mayer, Telefon 08295/1535 oder Vorsitzendem Scherer, Telefon 0821/433526.

