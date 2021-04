Stadtbergerin schlägt seit 40 Jahren die Brücken nach Japan

Plus Aufgewachsen ist sie in Fukushima, für die Liebe zog sie nach Stadtbergen. Seither pflegt Katsuko Yabuki-Schmid die Städtefreundschaft zwischen den Orten.

Eine persönliche Auszeichnung vom japanischen Außenminister bekommt nicht jeder. Für Katsuko Yabuki-Schmid aus Leitershofen bei Stadtbergen war die Ehrung daher ein besonderer Moment: "Ich habe mich riesig gefreut, so anerkannt zu werden", sagt die über 70-Jährige. Die Ehrung erhalten jährlich nur zwei Menschen in Deutschland. Bekommen hat Katsuko Yabuki-Schmid die Verdienstauszeichnung für ihr Engagement als ehrenamtliche Kulturbotschafterin der Präfektur Fukushima, aus der sie ursprünglich stammt. Mittlerweile etwa 40 Jahre setzt sie sich für die Freundschaft zwischen ihrem Geburtsort und ihrer Wahlheimat Stadtbergen ein. Der Liebe wegen hat es die Geehrte dorthin verschlagen.

Für Yabuki-Schmid begann alles, als eine Reisegruppe aus Stadtbergen im Rathaus der Stadt Fukushima eintraf. Damals gehörte sie zu den Delegierten, die die Gäste empfangen sollten. "Plötzlich steht dieser junge Mann neben mir, er war haushoch gebaut", lacht Yabuki-Schmid: Ihr heutiger Ehemann Franz Schmid hatte sie in der Gruppe gesehen und zum Tanz aufgefordert. "Das war sehr schön, wir haben ein Foto zusammen gemacht und verabredet, dass wir nach seinem Aufenthalt eine Brieffreundschaft anfangen", erzählt die 76-Jährige. Ihr Mann hatte zu der ersten Gruppe aus Stadtbergen gehört, die nach Fukushima reiste, nachdem die Präfektur bereits einige Jahre zuvor begonnen hatte, Menschen auf Reisen nach Europa zu schicken. Dort sollten sie die fremde Gesellschaft und Technik kennenlernen. 1974, als so die ersten japanischen Besucher nach Stadtbergen kamen, begann die bis heute andauernde Partnerschaft zwischen den beiden Orten, die für Yabuki-Schmid zur Lebensaufgabe wurde.

Mit der Schwiegermutter in Stadtbergen Krapfen gebacken

So habe auch sie bald die Möglichkeit bekommen, nach Europa zu reisen, sagt Yabuki-Schmid. "Mit meiner besten Freundin habe ich mich dann entschlossen, Stadtbergen zu besuchen." Sofort nach ihrer Ankunft habe sie gewusst, dass sie hier einmal wohnen wolle, sagt Yabuki-Schmid. "Ich war damals zusammen mit Franz auf einem Faschingsball. Meine Schwiegermutter hat mit mir zusammen Krapfen gebacken. Das war ein toller Empfang."

Für sie ging es jedoch erst noch einmal zurück nach Japan: Dort feierten Yabuki-Schmid und ihr Mann an dessen Geburtstag ihre schintoistische Hochzeit. Als sie drei Wochen später endgültig in Deutschland ankam, sei ihr einiges doch fremd gewesen: "Es war ein ganz anderes System und eine andere Welt. Die historischen Gebäude, die Trennung von Berlin in Ost und West, das war für mich alles neu und sehr interessant", sagt Yabuki-Schmid. Trotzdem habe sie das Gefühl gehabt, dass sich Japaner und Deutsche in ihrer Mentalität ähnelten: "Hier sind die Leute genauso fleißig und freundlich. Das hat mir gut gefallen."

Der neue japanische Generalkonsul in München, Tetsuya Kimura (Bildmitte) kam mit Tochter Natsuko und Ehefrau Yoshino zum Neujahrsempfang nach Stadtbergen. Von links im Bild Carolina Trautner und Katsuko Schmid, rechts ihr Mann Franz Schmid. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

Zu ihrer Heimat pflegte sie stets eine enge Beziehung und wurde im Jahr 1991 sogenannte Sakura-Botschafterin der Präfektur Fukushima. "Es wurden Menschen gesucht, die in anderen Ländern leben und die Provinz von außen unterstützen können. Ich habe sofort gesagt, dass ich das gerne machen kann", erzählt Yabuki-Schmid. So seien seit Beginn der Freundschaft zwischen Stadtbergen und Fukushima jährlich Besucher aus Japan angereist und bei verschiedenen Gastfamilien untergekommen. Sie sei viel mit der Organisation dieser Aufenthalte beschäftigt gewesen. Besonders wichtig sei ihre Fähigkeit gewesen, zwischen der Gemeinde und den japanischen Delegierten zu dolmetschen. Jedes Jahr habe es ein anderes Thema gegeben, unter das der Besuch gestellt wurde, erzählt Yabuki-Schmid. Inzwischen haben insgesamt fast 700 japanische Gäste Stadtbergen besucht. Manche Gastfamilien haben bereits mehr als zehn Mal Reisende aufgenommen. "Ich hatte viel zu tun, aber es war immer eine positive Erfahrung", sagt Yabuki-Schmid.

Stadtbergen setzt sich nach Reaktorkatastrophe für Fukushima ein

Im Jahr 2011 jedoch wurde ihr Leben auf den Kopf gestellt: Nach der Atomkatastrophe von Fukushima habe sich ihre Arbeit stark verändert. "Ich habe die Nachricht im Radio gehört. Es war schockierend, ich war so weit weg, doch die Verzweiflung hat man bis hierher gespürt", sagt Yabuki-Schmid. Sie habe versucht, mit ihren Freunden in Japan Kontakt aufzunehmen, doch die meisten seien nicht erreichbar gewesen.

In Stadtbergen sei viel überlegt worden, wie man der befreundeten Präfektur helfen könne, erzählt Yabuki-Schmids Sohn Christoph Schmid, der in der Stadtverwaltung arbeitet und nach der Katastrophe gemeinsam mit seiner Mutter maßgeblich bei dem Projekt "Stadtbergen hilft" mitwirkte. "Uns war schnell klar, dass wir aus der Ferne relativ wenig machen können. Wir wussten anfangs gar nicht, welche Art von Hilfe in so einer Situation am dringendsten gebraucht wird", sagt Schmid.

Gleichzeitig habe es ein großes mediales Interesse gegeben, da Stadtbergen die einzige Stadt in Deutschland mit direkter Verbindung nach Fukushima gewesen sei. "Wir haben dann angefangen, Spenden zu sammeln, indem wir Origami-Bastelaktionen veranstaltet und Kraniche gefaltet haben. Diese wurden für ein bis zwei Euro pro Stück verkauft", sagt Schmid. Außerdem seien beispielsweise eine Tombola und ein Benefizkonzert veranstaltet worden. So seien insgesamt 100 000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld seien unter anderem Indoor-Spielplätze für Kinder finanziert worden, da sich diese aufgrund der Strahlung nicht mehr draußen aufhalten durften, oder Ventilatoren für Seniorenheime.

In Stadtbergen fand im März eine Gedenkfeier des Ortsverbandes des BN zur Reaktorkatastrophe in Fukushima statt. Foto: Paul Reisbacher

"Meine Mutter hat dabei die gesamte Korrespondenz gemacht. Insgesamt hätte die Städtefreundschaft ohne sie nie funktionieren können. Nur durch ihre Übersetzungen und ihr Netzwerk in Japan konnten wir die Sprachbarriere überwinden und so lange den Kontakt halten", sagt Schmid. Obwohl in den vergangenen zehn Jahren seit dem Unglück in Fukushima die Finanzen für Auslandsbesuche stark eingeschränkt seien, sei durch Yabuki-Schmid der Austausch weiterhin möglich. Menschen aus Japan, die vor vielen Jahren schon einmal in Stadtbergen gewesen sind und zurückkommen möchten, würden sich bei ihr melden, sie gebe die Kontakte dann an die Stadt weiter. Damit wolle sie nach Corona auch wieder weitermachen, sagt Yabuki-Schmid: "Wenn ich Leuten damit Hoffnung geben kann, ist das das Schönste überhaupt für mich."

Lesen Sie auch: