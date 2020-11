12:15 Uhr

Stadtbibliothek Gersthofen: Tausende Bücher warten auf Menschen

Plus Im Lockdown gibt es wenig Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Büchereien wie die in Gersthofen sind offen. Wie verläuft ein Besuch dort in Corona-Zeiten?

Von Christina Görisch

An diesem Samstagvormittag scheint die Sonne durch die großen Glasfronten der Stadtbibliothek in Gersthofen. Drinnen kann man viele bunte Bücher erkennen, die nur darauf warten, von neugierigen Lesern entdeckt zu werden. Immer wieder treten an diesem Vormittag Menschen jeden Alters aus der automatischen Tür, meist mit Taschen voller Büchern.

Auch Familie Eser nutzt ihren Samstag, um sich mit neuem Lesestoff zu versorgen. „Seit Corona lesen wir schon etwas mehr“, meint die Mutter. Ihre Jungs lesen am liebsten Comics. Seit der Pandemie haben sie bemerkt, dass es leerer geworden ist in der Bücherei. Die Familie kommt jedoch weiterhin regelmäßig, um Bücher für Eltern und Kinder zu entleihen. „Im Lockdown wurde das Angebot der Bibliothek von uns schon sehr vermisst. Es ist super, dass jetzt wieder offen ist.“

Online ist die Gersthofer Stadtbibliothek gut aufgestellt

Die Leiterin der Gersthofener Stadtbibliothek, Anna Stella Jörg, hat im Jahr 2020 zwei gegenläufige Bewegungen beim Ausleihverhalten ihrer Kunden bemerkt: „Zu Beginn der Pandemie von März bis August sind vor allem die Zahlen bei der Online-Ausleihe deutlich gestiegen. In den letzten Monaten kommen jetzt wieder mehr Kunden zu uns und leihen sich vor Ort Medien aus.“ Besonders beliebt seien im Moment Spiele – jeder Art und für jede Altersklasse. Auch Kinder- und Jugendbücher stehen hoch im Kurs. „Jeder hat einen anderen Mediengeschmack“, betont Anna Stella Jörg. „Wir sind auch im Bereich digitale Medien sehr gut aufgestellt.“

Einrichtungsübergreifend gibt es in Schwaben die „Onleihe Schwaben“. Auf dieser Plattform können Kunden unzählige Medien herunterladen und digital ausleihen. Zur Verfügung stehen E-Books, aber auch Musik und Hörbücher. Auch auf andere Mediendatenbanken hat man laut Anna Stella Jörg über die Bibliothek Zugriff. „Im ersten Lockdown mussten wir erst mal schließen. Diese Zeit haben wir genutzt, um unsere Website auf den neusten Stand zu bringen.“

Seit die Bibliothek wieder öffnen kann, haben sich die Mitarbeiter der Bücherei ein Konzept überlegt, um den Kunden einen risikofreien Aufenthalt zu ermöglichen: „Wir haben jetzt ein Einbahnstraßensystem, um die Kunden sicher durchs Gebäude zu lotsen“, erklärt die Bibliothekarin. Viele Leser wendeten sich mit positivem Feedback an Jörg und bedankten sich, dass es jetzt weitergehen kann, berichtet diese.

Kunden sind froh, die Gersthofer Bücherei wieder nutzen zu können

Eine treue Kundin ist Ruth Stölzle aus Gersthofen. Die Rentnerin kommt meistens an Samstagvormittagen in die Bibliothek, weil das besonders praktisch für sie sei. „Ich finde es schade, dass man im Moment nur wenig Kontakt zu anderen Besuchern haben kann“, meint Stölzle. „Normalerweise sitzen immer Leute im Lesecafé, lesen Zeitung und unterhalten sich. Das geht mir ab.“ Trotzdem ist sie froh, das Angebot der Bibliothek wieder nutzen zu können. „Im ersten Lockdown habe ich dann, statt mir jede Woche neue Bücher zu holen, Kreuzworträtsel gelöst“, erzählt Ruth Stölzle. Das Online-Angebot habe sie noch nie genutzt. „Ich liege lieber mit einem echten Buch als mit einem Tablet in der Hand im Bett“, meint die Rentnerin.

Familie Rajic kommt mit einem Korb voller Bücher, Comics, DVDs und Spielen aus der Stadtbibliothek. „Wir kommen einmal die Woche her. Während der Corona-Zeit leihen wir schon mehr aus als vorher“, berichtet die Mutter. Spiele leihe die Familie gerne zum Ausprobieren aus. Wenn ihnen ein Spiel besonders gut gefällt, kaufen sie es sich manchmal selber. Auch das Online-Angebot nutzt Familie Rajic. Vor allem während des ersten Lockdowns luden sie viele Bücher über das Portal der „Onleihe“ herunter, berichten sie. Frau Rajic findet: „Die Bibliothek ist für ihre Größe wirklich gut sortiert! “

Das Hygienekonzept der Bücherei in Gersthofen überzeugt die Besucher

Sehr zufrieden mit dem Angebot der Stadtbibliothek Gersthofen ist auch Silvia Marschall. Die regelmäßige Kundin hat keine Bedenken, auch in Corona-Zeiten zu kommen. „Ich verstehe nicht, dass nur so wenig los ist in der Bibliothek“, wundert sie sich. „Es wurde ja alles gemacht: Die Wege sind markiert, die Laufrichtung ist ausgeschildert und es gibt ein gutes Hygienekonzept.“ Im Internet erkundigt Marschall sich oft, welche neuen Bücher ausgeliehen werden können. Zum Ausleihen kommt sie aber weiterhin am liebsten selbst in die Bibliothek.

„Viele Menschen denken, eine Bibliothek sei ein Ort, an dem man leise sein muss. Aber eigentlich ist es ein Ort, an dem man zusammenkommt, ein Ort des Austausches“, stellt Bibliothekarin Anna Stella Jörg klar.

