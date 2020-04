00:32 Uhr

Stadtfest Stadtbergen steht auf der Kippe

Die Arbeitsgemeinschaft der Vereine stimmt Veranstaltungen ab. Dabei ging es auch um das beliebte Volksfest. Aufgrund der Corona-Situation wird es wohl abgesagt. Der Vorstand der Gemeinschaft bleibt

Alle drei Jahre finden in der Arbeitsgemeinschaft der Vereine (Arge Stadtbergen) Wahlen statt. Als eine der letzten öffentlichen Veranstaltungen konnte das Treffen Anfang März noch stattfinden. Der neu gewählte Vorstand war eine Bestätigung der bisherigen Vorstandsmitglieder. Unterstützt wird der wiedergewählte Vorsitzende Roland Mair von Stellvertreter Peter Hagspiel. Anne Hagspiel wurde Schriftführerin und Herbert Franz erneut zum Beisitzer gewählt. Es gab auch eine Nachricht, die erst einmal verdaut werden musste: Aufgrund der Corona-Situation wird nun wohl auch das Stadtfest in Stadtbergen abgesagt. Es findet in jedem Jahr rund um Christi Himmelfahrt und das folgende Wochenende statt, in diesem Jahr wäre das ab dem 21. Mai gewesen.

Nach den Worten von Roland Mair sind die Vorstandsmitglieder ein Querschnitt des gesellschaftlichen Lebens in Stadtbergen: „Mit den Vertretern im Vorstand spiegeln wir die sportliche, kirchliche und politische Richtung wider.“ Allerdings stellte er die Frage, ob die Arge angesichts von digitalen Terminkalendern weiterhin die Abstimmung von Terminen benötigt.

Bürgermeister Metz sieht die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft sehr positiv. „Bei den ARGE-Sitzungen werden Termine abgestimmt, es findet ein Austausch der unterschiedlichsten Vereine statt; sie ist Netzwerk für Stadtberger Vereine insgesamt.“

Der Bürgermeister berichtete über den neuen Pächter im Bürgersaal, der ab dem Sommer die Gastronomie bei Veranstaltungen übernimmt. Sorgen bereitet dem Arge-Vorsitzenden der geringe Zuspruch beim Volkstrauertag. Nach seiner Meinung sollten die Beteiligten über eine Weiterentwicklung abstimmen.

Zunehmend beliebt ist das Stadtradeln, das über das Jahr verteilt wird. Zwar kann es aufgrund der Kontaktsperre keine Auftaktveranstaltung im Frühjahr geben, aber bereits für 14. Juni wird zusammen mit dem Fahrradclub ADFC die Auftaktveranstaltung des Stadtradelns in Stadtbergen stattfinden. Das Stadtradeln dauert dann bis 4. Juli. Auch wird es zusammen mit der Tennisabteilung des TSG Stadtbergen im September einen Vereinsstammtisch mit Schnuppertraining geben.

Einen echten Mehrwert für die Vereine stellt eine Raum- und Inventarliste der Arge aus den Beständen der Vereine dar. Auch die Stadt Stadtbergen hat diverse Bestände, die grundsätzlich auch den Vereinen zur Verfügung gestellt werden könnten.

Zwar gibt es auch einen Terminkalender bis Ende des Jahres, er wird aber noch aktualisiert.

Themen folgen