Stadthalle Gersthofen baut wegen Corona auf den Herbst

Plus Corona hat das Programm in Gersthofen über Bord geschmissen. Was ausfällt, und wann der Rest voraussichtlich nachgeholt wird.

Von Sören Becker

Gersthofens Kulturamtsleiter Uwe Wagner hat Verständnis: „Gesundheit geht vor Unterhaltung. Trotzdem bedauern wir es sehr, dass alle Veranstaltungen bis zum Sommer wohl nicht stattfinden können.“ Auf Absagen konnten er und sein Team weitestgehend verzichten. Nur drei Veranstaltungen mussten gestrichen werden. Alle anderen konnten auf die Zeit zwischen September und Dezember verschoben werden. Nicht stattfinden werden die Theaterstücke „Schtonk“ und „Alte Bekannte“. Auch das Konzert von Tom Gaebel kann nicht nachgeholt werden.

Karten für abgesagte Termine werden zurückgenommen Die rund 900 Karten für die abgesagten Termine werden bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgenommen. Die 6500 Karten für verschobene Termine behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin. Mit Rückgabewünschen, etwa weil man am neuen Termin verhindert ist, wird laut Stadthalle kulant umgegangen. Das Ticket kann bis 24. Juli bei der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, bei der es gekauft wurde. Eine Ausnahme gibt es: Kartenbesitzer der Veranstaltungen Geisterfahrer & Herr und Frau Braun und Biyon Kattilathu wenden sie sich bitte direkt an den Veranstalter Konzertbüro Augsburg, entweder über info@konzertbuero-augsburg.de oder telefonisch unter 0821/450125-0. Die Verschiebungen dürften ab September für ein Programm sorgen, das deutlich voller ist als gewohnt: „In diesem Jahr haben wir keine Termine frei. Wir mussten auf nächstes Jahr ausweichen“, sagt Uwe Wagner. Man freue sich besonders, die gefragten Veranstaltungen mit Peppa Pig und Albert Hammond gerettet zu haben. Das sind die neuen Termine in der Stadthalle Gersthofen Vogelmayer am 1. Oktober 2021

Albert Hammond am 24. November 2020

am 24. November 2020 Geisterfahrer & Herr und Frau Braun am 25. September 2020

Peppa Pig am 14.Oktober 2020 um 16 Uhr

Robert Betz am 30. September 2020

am 30. September 2020 Anselm Grün am 22. Dezember 2020

am 22. Dezember 2020 Gogol & Max am 23. Dezember 2020 um 15 Uhr

Geneses noch kein Termin

Biyon Kattilathu am 21. Dezember.

Sofern nicht anders angegeben, bleibt die alte Uhrzeit bestehen.

