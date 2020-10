18:00 Uhr

Stadthalle Neusäß startet mit Sissi und Musik

Mit Sissi und Franzl startet die Stadthalle Neusäß in ihre Herbstsaison.

Plus Monatelang konnten in der Stadthalle Neusäß Corona-bedingt keine Veranstaltungen stattfinden. Nun geht es mit einem Musikkabarett wieder los.

Den Auftakt macht am Sonntag, 11. Oktober, um 19 Uhr das Programm "Sissi & Franzl - Kaiserschmarrn II". Neben Christian Auer sind dabei auch der Geiger Sandro Roy sowie Akteure des Vereins Young Stage zu erleben.

Nach euphorischem Applaus und Spitzenkritik beim "Watzmann" wendet sich Christian Auer dem Goldenen Zeitalter der Donaumonarchie zu, an den "Kaiserschmarrn" von 2017 anknüpfend. Sissi und Franzl stehen weitere Schicksalsjahre bevor. Es gibt ein neues kabarettistisches Chansonprogramm, gewürzt mit Wiener Charme und Wiener Schmäh, dem berüchtigten schwarzen Wiener Humor, einer Portion Schmalz sowie a bisserl an Schmelz.

Auers Truppe nimmt in der Neusässer Stadthalle das Kaiserpaar aufs Korn

Auers gewiefte Truppe nimmt die Schicksalsschläge des Kaiserpaares aufs Korn mit herrlichen Gefechten mittels Worten, Chansons, Couplets und Operettenmelodien von Georg Kreisler, Johann Strauß, Peter Kreuder, Robert Stolz u.a. Violinenmusik vom Feinsten liefert der international tätige Neusässer Stargeiger Sandro Roy, der kürzlich als Solist mit dem Symphonieorchester des Bay. Rundfunks brillierte und den Neusässer Geigennachwuchs unterrichtet. Benedikt Bader sang sich im "Watzmann" in die Herzen des Publikums und sorgte mit urigen mimischen Einlagen für Beifall auf offener Szene. Young Stage fesselte an Silvester beim Austropop die Zuschauer mit Stimmgewalt, brachte sie aber auch mit spritzigen Tanzeinlagen und schauspielerischem Können zum Schmunzeln.

Das Menü in der Neusässer Stadthalle entfällt

Leider muss das in diesem Rahmen geplante Menü coronabedingt entfallen und die Bestuhlung, unter Einhaltung der aktuellen Abstandsregelungen, auf Reihen umgestellt werden. Die Vergabe erfolgt entsprechend der ursprünglichen Platzierung der Reihe nach. Die Anordnung der Sitzplätze ist so gewählt, dass eine gute Sicht auf die Bühne gewährleistet ist. Alle Karten behielten ihre Gültigkeit oder konnten bis zum 16. September 2020 storniert werden. Die Auszahlung des Menü-Preises erfolgt am Veranstaltungsabend.

