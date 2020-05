vor 16 Min.

Stadthallen: Neue Termine

Veranstaltungen auf den Herbst verlegt

Die Stadthallen in Gersthofen und Neusäß haben mehrere Termine vom Frühling auf den Herbst verschoben:

„Sissi und Franzl – Kaiserschmarrn II“ findet am Sonntag, den 11. Oktober, um 18 Uhr statt. Christian Springer tritt am Samstag, den 17. Oktober, um 20 Uhr auf. Die Jubiläumsgala von Young Stage wurde auf Samstag, 24.Oktober, 20 Uhr verlegt. Das Stück „Acht Frauen“ ist jetzt für Samstag, 21. November, um 20 Uhr geplant. Der Neusässer Musiksommer und der Jugend-Musikwettbewerb, die im Juli gewesen wären, sind abgesagt worden.

Das sind die Termine in Gersthofen: Vogelmayer am 1. Oktober 2021; Albert Hammond am 24. November 2020; Geisterfahrer & Herr und Frau Braun am 25. September 2020, Peppa Pig am 14. Oktober 2020 um 16 Uhr, Robert Betz am 30. September 2020, Anselm Grün am 22. Dezember 2020, Gogol & Max am 23. Dezember 2020 um 15Uhr, Geneses noch kein Termin, Biyon Kattilathu am 21. Dezember. Sofern nicht anders angegeben, bleibt die alte Uhrzeit bestehen. Karten behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit. Mit Rückgabewünschen wird laut Stadthalle kulant umgegangen. (kar)

