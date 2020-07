vor 10 Min.

Stadtkapelle in Neusäß bläst Corona den Marsch

Der Neusässer Musiksommer fällt heuer kleiner aus. Das Publikum kommt trotzdem zahlreich.

Der Neusässer Musiksommer musste im Zuge des Corona-Shutdowns abgesagt werden. Nachdem endlich wieder vorrangig im Freien, aber auch in Sälen Kulturveranstaltungen unter strikten Auflagen möglich sind, entschloss sich die Stadt Neusäß, auf Anregung von Bürgermeister Richard Greiner, zwei kleine, aber feine Ersatzprogrammpunkte anzubieten.

Den Auftakt dazu machte die Stadtkapelle Neusäß unter der so flotten wie unterhaltsamen Leitung von Markus Donderer. Aus der üblichen Musiksommer-Eröffnungsserenade am Steppacher Dreieck wurde wegen der größeren Abstandspflichten für Bläser in Corona-Zeiten das Konzert unter dem Motto „Die Stadtkapelle bläst Corona den Marsch“ in drei Etappen aufgeteilt, um größere Ansammlungen zu vermeiden.

Ein rundum gelungenes Musiksommerkonzert à la Corona

Die Rechnung ging voll auf. Das Publikum, bunt gemischt aus Kindern, Jugendlichen und gestandenen Generationen, genoss zunächst am Dreieck wieder einmal live mit Abstand eingängige Melodien, Märsche, Polkas und Popsongs, wippte mit, sang sogar nach Kräften mit. Vor St. Raphael verteilten sich die Zuschauer malerisch auf den Hügeln.

Beim Abschluss auf dem Kobel kam in der Abenddämmerung bei untergehender Sonne und freiem Blick nach Augsburg und Diedorf vollends idyllische Stimmung auf. Auf dem Kobelhang verfielen die Kleinsten automatisch in den Marschtritt, selbst die Zuhörer mittleren Alters und auch mancher Senior wiegte sich im Rhythmus mit. Das Publikum begleitete die Bläser regelmäßig bei gängigen Liedern und forderte eine um die andere Zugabe ein. Dafür, aber auch für den begeisterten Applaus bedankte sich die Stadtkapelle bestens gelaunt aufspielend – ein rundum gelungenes Musiksommerkonzert à la Corona. Am 26. Juli folgt ein Konzert in der Stadthalle mit dem Violin-Shooting-Star Sandro Roy und Joachim Holzhauser am Vibraphon. Unter dem Titel „Klassik meets Jazz“ sind Werke von Bach bis Piazolla und Jobim zu hören. Der Eintritt ist frei, allerdings nur mit Voranmeldung unter www.stadthalle-neusaess.de und nur in begrenzter Zahl. (AL)

