vor 32 Min.

Stadtradeln 2020: Kommunen radeln für den Klimaschutz um die Wette

Plus Im Landkreis Augsburg werden in den nächsten drei Wochen wieder die fleißigsten Radfahrer ermittelt. Am Stadtradeln nehmen so viele Städte und Gemeinden teil wie noch nie.

Von Gunter Oley

Das Fahrrad als klimafreundliches Fortbewegungsmittel wird immer beliebter. Um diesen Trend zu unterstützen, nimmt der Landkreis Augsburg auch in diesem Jahr an der Aktion Stadtradeln teil. Es haben sich 15 Kommunen angemeldet – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Konkurrenz für Königsbrunn wird damit größer – mit fast 99.000 Kilometern waren die Radler aus der Brunnenstadt im vergangenen Jahr am fleißigsten unterwegs.

Ab Sonntag, 14. Juni, sind die Einwohner des Landkreises Augsburg beim Stadtradeln für drei Wochen aufgefordert, zum Schutz des Klimas verstärkt das Fahrrad zu nutzen. Bis Samstag, 4. Juli, sollen sie die gefahrenen Kilometer auf der offiziellen Website oder in der Stadtradeln-App erfassen.

Mit dem Fahrrad zum Bäcker, zur Arbeit oder in die Schule

Teilnehmen kann, wer im Landkreis Augsburg wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht. Dazu kann jeder Teilnehmer ein Stadtradeln-Team gründen oder einem bestehenden beitreten. Wer kein eigenes Teams hat oder findet, meldet sich für die offene Gruppe an, die es für jede der 15 teilnehmenden Kommunen gibt. Ist die eigene Gemeinde nicht dabei, gibt es zudem eine offene Gruppe für den Landkreis.

Erfasst werden alle Strecken, für die das Fahrrad genutzt wird – ob es der kurze Weg zum Bäcker ist, die Fahrt zur Schule oder zur Arbeit oder auch eine Ausflugstour in der Freizeit. Für zusätzliche Motivation sorgt dabei der Wettbewerb mit den anderen Teams sowie mit den anderen teilnehmenden Kommunen, deren aktueller Zwischenstand stets in der App oder im Internet abgerufen werden kann. Ermittelt werden die Ergebnisse in den Kategorien Gesamtkilometer, Kilometer pro Einwohner und fahrradaktivstes Kommunalparlament. Am Ende des Stadtradelns lobt der Landkreis für die drei jeweils fahrradaktivsten und teilnehmerstärksten Teams Preise aus.

Gleichzeitig zum Stadtradeln findet das Schulradeln statt

Darüber hinaus zeichnet das Klima-Bündnis, das als kommunales Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen die Aktion ausrichtet, am Jahresende anhand der Einwohnerzahl in fünf Größenklassen sowohl das fahrradaktivste Kommunalparlament als auch die fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern aus.

Landrat Martin Sailer freut sich auf das Stadtradeln und die zeitgleich stattfindende Aktion Schulradeln und hofft auf eine rege Teilnahme: „Dass mit dem Stadtradeln und dem Schulradeln die Bedeutung des Radverkehrs im Landkreis stetig wächst, zeigt sich in der diesjährigen Rekordbeteiligung von 15 Kommunen.“

Durch den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad soll CO2 eingespart und so das Klima geschont werden. Ein Fünftel der klimaschädlichen Emissionen in Deutschland entsteht im Verkehr – besonders aber im innerörtlichen Verkehr. Würde etwa ein Drittel der Kurzstrecken bis sechs Kilometer mit dem Rad statt mit dem Auto gefahren, könnten etwa fünf Prozent der CO2-Emissionen im Verkehrssektor eingespart werden, erklärt das Landratsamt. Noch dazu ist das Radfahren auch der Gesundheit und dem Immunsystem zuträglich.

Alle Infos zum Stadtradeln 2020 im Landkreis Augsburg 1 / 5 Zurück Vorwärts Der Landkreis Augsburg nimmt wieder an der Aktion Stadtradeln sowie am Schulradeln teil.

Zeitraum: Sonntag, 14. Juni, bis Samstag, 4. Juli.

Teilnehmer: Bürger, die im Landkreis Augsburg wohnen, arbeiten, in einem Verein sind oder hier zur Schule gehen.

Teilnehmende Gemeinden: Adelsried, Altenmünster, Bobingen, Gablingen, Gersthofen, Heretsried, Klosterlechfeld, Königsbrunn, Langerringen, Meitingen, Neusäß, Stadtbergen, Untermeitingen, Welden, Zusmarshausen.



Anmeldung: In der Stadtradeln-App oder auf der Übersichtsseite des Landkreises Augsburg. (gol)

Siegerteam des vergangenen Jahres ist erneut dabei

Im vergangenen Jahr beteiligten sich aus dem Landkreis Augsburg vier der sechs Städte sowie die Gemeinden Adelsried, Gablingen und Zusmarshausen am Stadtradeln. Mit fast 99.000 geradelten Kilometern hatte Königsbrunn damals im Vergleich der Kommunen die Nase vorn. Mehr als 4100 Radler waren in 92 Teams unterwegs und legten zusammen eine Strecke von fast 338.000 Kilometer zurück, das entspricht fast achteinhalb Erdumrunden auf Höhe des Äquators. Das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern kam aus Zusmarshausen, die 27 Teilnehmer der „Seniorensausser“ waren in drei Wochen mehr als 18.300 Kilometer auf dem Rad unterwegs – und es ist auch in diesem Jahr wieder dabei.

Erfasst werden beim Stadtradeln alle Strecken, die mit dem Rad zurückgelegt werden. Bild: Marcus Merk

Am Wettbewerb beteiligen sich diesmal fünf Städte des Landkreises sowie zehn Gemeinden – von Meitingen im Norden bis Langerringen im Süden sowie Altenmünster und Zusmarshausen an der westlichen Grenze. Auch die Zahl der teilnehmenden Teams hat bereits die Marke von 100 überschritten.

Gleichzeitig findet im Landkreis zum zweiten Mal das Schulradeln statt, hier werden von Lehrern, Eltern und Schülern möglichst viele Kilometer erradelt. Auch hier werden die fahrradaktivsten Schulen vom Landkreis ausgezeichnet.

Lesen Sie auch:

Themen folgen