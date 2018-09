vor 19 Min.

Stadträte ärgern sich über Landratsamt

Im Gewerbegebiet Neusäß-Nord wird wohl eine Betriebsleiterwohnung genehmigt, die seitens der Stadt unerwünscht ist. Worum es dabei geht.

Unmut im Bauausschuss der Stadt Neusäß: Betriebsleiterwohnungen im Gewerbegebiet, das wollte man in Neusäß-Nord eigentlich nicht haben – und so steht es auch im Bebauungsplan. Doch nun sieht es so aus, als würde bereits die zweite Wohnung dieser Art dort bald kommen.

Denn die Genehmigungsbehörde, das Landratsamt Augsburg, sieht in solchen Wohnungen kein Problem und gestattet sie auch gegen das Einvernehmen des Bauausschusses. „Ich frage mich manchmal, wofür wir überhaupt noch Bebauungspläne machen“, ärgerte sich CSU-Fraktionsvorsitzende Karin Zimmermann.

Das betreffende Unternehmen führt an, dass es als Dienstleister für Kommunen und Industrie in der Kläranlagenbetreuung teilweise auch am Wochenende rund um die Uhr rufbereit sein müsse. Die Wohnung bedeute für den Betriebsleiter größere Flexibilität. In einem benachbarten Betrieb gibt es aus Sicherheitsgründen bereits solch eine Wohnung.

Dass auch im vorliegenden Fall rein rechtlich die Wohnung wohl genehmigt werden müsse, hatte die Verwaltung dem Ausschuss bereits bei der ersten Beratung im Juni mitgeteilt. Dennoch war der Bauausschuss damals einstimmig gegen das Vorhaben. Man wolle keine Wohnungen im Gewerbegebiet, wie etwa in Täfertingen, so lautete das Argument.

Das Landratsamt hat bereits angekündigt, den Willen des Bauausschusses zu ersetzen, falls die Mitglieder wieder gegen die Wohnung sind. So kam es: Mit drei zu acht Stimmen wurde der Antrag abgelehnt. (jah)

