vor 57 Min.

Stadträten genügt das 360-Euro-Ticket nicht

Auch nach dem Beschluss für das 360-Euro-Ticket geht die Debatte um den Nahverkehr in Gersthofen weiter.

Gersthofer Bürgermeister setzt Hoffnung auf ein derzeit entstehendes Mobilitätskonzept

Von Gerald Lindner

Neue Abonnenten in die öffentlichen Nahverkehrsbusse locken und so die verstopften Straßen entlasten will die Stadt Gersthofen. Wie berichtet wurde daher zuletzt beschlossen, ab 1. Oktober ein 360-Euro-Jahresabo bis nach Augsburg sowie eines für 240 Euro innerhalb Gersthofens beschlossen. Doch das für einige Stadträte erst der Anfang einer sinnvollen Gersthofer Verkehrspolitik.

So meldete sich beispielsweise Max Poppe (CSU) in der Stadtratssitzung zu Wort: Es sei zwar gut, denen etwas zurückzugeben, die bereits als Abonnenten den ÖPNV unterstützen. „Aber um Spontanfahrer ebenfalls dazuzubekommen, ein Abonnement abzuschließen, ist es noch ein weiter Weg“, betonte er. Es gebe derzeit wenig Ansporn für einen Gersthofer, auf den Bus umzusteigen. „Die Busse stehen viel zu oft im Stau, als dass sich ein Zeitgewinn gegenüber dem Auto ergäbe“, so Poppe weiter.

Zudem seien im großen Busnetz der Stadt Gersthofen die Wege zu vielen Haltestellen überlang, Verbindungen in die Wohngebiete am Lech im Westen seien zu wenig.

Max Poppe forderte in diesem Zusammenhang auch dazu auf, das Thema Straßenbahn nach Gersthofen zu einem Abschluss zu bringen. Wie berichtet, gibt es Gedanken, die Straßenbahnlinie vier von Oberhausen eventuell sogar bis zum Gersthofer Verkehrsknoten Nord zu verlängern. „Sollte sich die Verlängerung als wenig sinnvoll erweisen, sollte man schnellstens fallen lassen“, sagte Poppe.

Warum es überhaupt notwendig sei, die Ticketpreise zu subventionieren, fragte Markus Brem (FW). „Mir fehlt ein Konzept.“

Bürgermeister Michael Wörle entgegnete: „Solche Fragestellungen werden von unserer Verwaltung im Zuge der Erstellung eines Mobilitätskonzepts erarbeitet. Dabei werden wir die komplette Struktur des öffentlichen Personennahverkehrs überdenken“, betonte Wörle.

Bernhard Happacher (FW) hingegen begrüßte das 360-Euro-Ticket: „Es könnte ein weiterer Beitrag sein, dass es etwas stiller wird auf den Straßen in Gersthofen.“

Max Poppe mahnte aber: „Die Stadt sollte im Zuge des Mobilitätskonzepts nicht darauf hoffen, dass der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) beim Nahverkehr ein Vorantreiber oder Taktgeber sein wird.“

Themen Folgen