Stadtrat Brem nimmt in Gersthofen „Abschied für immer“

Nach 23 Jahren ist für Georg Brem im September Schluss. Damit überrascht er sogar seine politischen Mitstreiter. Doch der Nachfolger steht bereits fest.

Von Gerald Lindner

23 Jahre arbeitete Georg Brem im Gersthofer Stadtrat mit, zunächst als Vertreter der Gersthofer Bürgerunion (GBU), seit dieser Wahlperiode für die Wahl Initiative Richtungswechsel (W.I.R.). Nun will der 72-jährige Politiker aus dem Gersthofer Stadtteil Hirblingen sein Mandat niederlegen. Ein Schritt, der nicht zuletzt seine engen politischen Mitstreiter überrascht.

„Ich habe schriftlich meinen Rücktritt zum 2. September bei der Stadt eingereicht“, erklärt Brem auf Anfrage unserer Zeitung. „September, weil ich nicht wollte, dass meinetwegen während der Sommerpause eine Sondersitzung einberufen werden muss.“

Ein engagierter Kämpfer für die Belange Hirblingens

Insgesamt 23 Jahre hat Georg Brem in der Gersthofer Politik als Stadtrat mitgearbeitet. Immer hatte er, nicht zuletzt als Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses, auch ein wachsames Auge darauf, dass die Stadt mit ihrem Geld vernünftig haushaltet. Zudem war er als Politiker auch ein engagierter Kämpfer für die Belange Hirblingens. Über seine Beweggründe für das Aus im Stadtrat möchte Brem nicht sprechen. Gleichzeitig ist er auch aus der W.I.R.-Vereinigung ausgetreten. Deren Fraktionssprecher war er in den vergangenen fünf Jahren. Georg Brem betont: „Das ist ein Abschied aus der Politik für immer – unter anderem auch vom Alter her.“ Einmal muss Brem noch im Stadtrat erscheinen, und zwar bei dessen erster Sitzung nach der Sommerpause Ende September. Dort muss der Stadtrat dem Rücktrittsgesuch zustimmen. „Das ist aber eine reine Formsache“, so Georg Brem weiter.

„Insgesamt war es für uns ein Schock aus heiterem Himmel“, kommentiert Hans-Jürgen Fendt, Vorsitzender der W.I.R., den Austritt seines Fraktionskollegen. „Von uns war zuvor niemand darüber informiert. Er hat auch gegenüber uns keine Gründe angegeben.“ Es müssten aus Brems Sicht allerdings sicher triftige Gründe vorgelegen haben, vermutet Fendt: „Wir werden am Mittwoch ein Gespräch mit ihm führen. Aber es wird wohl wenig Sinn haben, ihn eines anderen zu überzeugen.“

W.I.R. wird wieder antreten

Der Nachrücker für Georg Brem im Stadtrat steht Fendt zufolge bereits fest: Es ist Dieter Hadwiger, der in Gersthofen einen Elektrofachbetrieb hat. „Er hat bereits seine Bereitschaft erklärt, das Stadtratsmandat anzunehmen“, sagt Hans-Jürgen Fendt. Georg Brems Nachfolger als Fraktionsvorsitzender solle dann Josef Koller werden. Bei den anstehenden Kommunalwahlen im März 2020 will die Gruppierung W.I.R. wieder antreten. „Allerdings werden wir aus heutiger Sicht zu 90 Prozent keinen Bürgermeister-Kandidaten aufstellen“, kündigt Fendt an. Denn es müsse sich jemand melden, der absolut den Vorstellungen der rund 90 W.I.R.-Mitglieder entspreche. „Und den haben wir noch nicht gefunden.“

