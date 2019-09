27.09.2019

Stadtrat Georg Brem sagt leise Servus

Der streitbare Hirblinger legte nach 23 Jahren sein Amt nieder. Nachfolger ist Dieter Hadwiger

Von Gerald Lindner

Das leise Ende einer langen ehrenamtlichen Mitwirkung im Gersthofer Stadtrat: Am Mittwochabend legte der bisherige Fraktionsvorsitzende der Gruppierung W.I.R. sein Mandat nieder. Als sein Nachfolger wurde Dieter Hadwiger vereidigt.

23 Jahre – seit dem 1. Mai 1996 – arbeitete Georg Brem im Gersthofer Stadtrat mit, zunächst als Vertreter der Gersthofer Bürgerunion (GBU), seit dieser Wahlperiode für die Wahl Initiative Richtungswechsel (W.I.R.). Zum 2. September hat der 72-jährige Politiker aus dem Gersthofer Stadtteil Hirblingen sein Mandat niedergelegt und ist gleichzeitig auch aus der W.I.R.-Gruppierung ausgetreten. Ein Schritt, der nicht zuletzt seine engen politischen Mitstreiter überraschte.

Georg Brem hatte immer – nicht zuletzt als Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses – auch ein wachsames Auge darauf, dass die Stadt mit ihrem Geld vernünftig haushaltet. Zudem war er als Politiker auch ein engagierter Kämpfer für die Belange Hirblingens. Der Politiker scheute sich nicht, seine Meinung in klaren Worten auszudrücken und den Bürgermeistern Siegfried Deffner, Jürgen Schantin und Michael Wörle zu widersprechen.

Über seine Beweggründe für das Aus im Stadtrat wollte Brem gegenüber unserer Zeitung nicht sprechen. Auch bei der Ratssitzung am Mittwochabend äußerte er sich dazu nicht. „Ein bisserl Wehmut ist nach so langer Zeit jetzt schon dabei“, erklärte er auf Anfrage. „Aber ich kann erhobenen Hauptes gehen.“ Bereits im August hatte Georg Brem klar gesagt, dass damit auch seine politische Tätigkeit ganz ende: „Das ist ein Abschied aus der Politik für immer – unter anderem auch vom Alter her.“

Weil die Niederlegung eines Stadtratsmandats nicht mehr begründet werden muss und es allgemein üblich ist, dies zu akzeptieren, war die einstimmige Entlassung Brems aus dem Gremium durch den Stadtrat eine reine Formsache.

Bürgermeister Michael Wörle dankte dem scheidenden Kommunalpolitiker „für 23 Jahre Arbeit im Stadtrat in verschiedenen Funktionen im Sinne der Bürger“. Seine Verdienste sollen noch in einem anderen Rahmen gewürdigt werden, kündigte Wörle an.

Anschließend vereidigte Wörle Brems Nachfolger als W.I.R.-Vertrer im Stadtrat, Dieter Jadwiger. Der 50-jährige selbstständige Elektromeister ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er war von der Zahl der Wählerstimmen 2014 der nächste in der Reihenfolge.

Neben Brems Ausscheiden muss die Gruppierung W.I.R. noch einen weiteren herben Verlust hinnehmen. Denn Jürgen Schantin, bei der Wahl 2014 Bürgermeisterkandidat und großer Wählerstimmensammler, tritt als unabhängiger Bürgermeisterkandidat in der Gemeinde Gablingen an.

Die Funktion des Fraktionsvorsitzenden übernahm nun Josef Koller.

