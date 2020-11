vor 18 Min.

Stadtverwaltung Neusäß führt Gleitzeitregelung ein

Plus Durch eine neue Dienstvereinbarung können Mitarbeiter der Stadt Neusäß nun ihre Arbeitszeit flexibler gestalten. Trotz Corona gibt es aber kein Homeoffice.

Von Angela David

Morgens etwas früher anfangen und dafür früher gehen: Gleitzeit ist ein Instrument, das die große Mehrheit der Unternehmen und Betriebe nutzt. Bei der Stadt Neusäß ist es noch ein Novum. Und es gilt zunächst auch nur für ein Jahr. Zwar hat der Stadtrat Neusäß der Vereinbarung, die zwischen Verwaltungsleitung und Personalrat ausgehandelt wurde, zugestimmt. Aber vor Ablauf eines Jahres soll sie erneut auf den Prüfstand.

Neusäß: Mitarbeiter der Stadt ohne feste Kernarbeitszeit

Vor allem der Zweite Bürgermeister, Wilhelm Kugelmann ( CSU), hatte einige Einwände gegen die neue Arbeitszeitregelung. Es sei in der Vereinbarung keine feste Kernzeit genannt, kritisierte er. Es sollte zumindest festgelegt sein, dass während des Parteiverkehrs genügend Personal im Amt sein muss. "Sonst kann jeder kommen und gehen, wie er will", so Kugelmann.

Verwaltungschef Simon Huber versicherte ihm, dass eine Absprache und Rücksicht auf den Bürgerservice gängige Praxis sei und dass allein schon durch eine Wochenarbeitszeit von meist 39 Stunden garantiert sei, dass die Beschäftigten genügend Stunden pro Tag am Arbeitsplatz sind. Immerhin hätten sie nur 4,5 Tage Zeit, um ihre Wochenarbeitszeit abzuleisten. Somit seien die meisten Vollzeit-Mitarbeiter täglich mindestens acht Stunden im Büro, freitags dann nur bis Mittag.

Stadtverwaltung Neusäß: Wie sieht es mit Homeoffice aus?

Die Fraktionen hatten allgemein keinerlei Einwände gegen die Dienstvereinbarung. Silvia Daßler (Grüne) fragte aus aktuellem Anlass der Corona-Pandemie nach, wie es in der Stadtverwaltung mit Homeoffice aussehe, damit man Infektionen vermeiden könne. Simon Huber erklärte zunächst, dass es allein schon aus Gründen des Datenschutzes nicht so einfach sei, in der Stadtverwaltung im Homeoffice zu arbeiten und dass dafür etliche Hürden zu überwinden seien. Als Daßler nochmal konkret wissen wollte, wie viele Rathaus-Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, sagte Huber: "Derzeit noch niemand." Die Stadträtin sagte, man solle dann aber prüfen, inwieweit man dies künftig ermöglichen könne.

Auch die Gersthofer Stadtverwaltung hat auf die steigenden Infektionszahlen reagiert: Wie bereits im Frühjahr wird jeweils in zwei Teams gearbeitet, die einander nicht begegnen dürfen. Dabei gibt's es einen tageweisen Wechsel - ein Tag Home-Office, ein Tag Präsenz im Rathaus oder den Außenstellen.

