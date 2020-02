05.02.2020

Städte sollen in Wohnungsbau investieren

Markus Brem fordert zum Handeln auf

Mit Blick auf den Immobilienboom in der Augsburger Region und die Nachfrage nach Immobilien aus München (wir berichteten) fordert der Kommunalpolitiker Dr. Markus Brem ein beherztes Handeln in den Rathäusern der Augsburger Wachstumsregion.

Hierzu hat er vor einigen Monaten ein Buch geschrieben, in dem auch der Themenkomplex Wohnen aus kommunalpolitischer Sicht beschrieben ist. Darin stellt er die These auf, dass die öffentliche Hand ebenfalls investieren muss, damit günstiger Wohnraum entstehen kann. Für Brem, der für das Amt des Bürgermeisters in Gersthofen und einen Sitz im Kreistag kandidiert, ist klar: „Die Gemeinden müssen dringend selber in Wohnraum in der eigenen Gemeinde investieren. Größere Gemeinden wie Gersthofen und Neusäß können dies mit eigenen Wohnungsbaugesellschaften tun, kleinere Gemeinden könnten sich im Sinne eines Verbandes oder einer Gesellschaft zusammenschließen oder eine entsprechende Forderung gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises stellen.“ Denn nur mit eigenen Investitionen können die Gemeinden auf den örtlichen Immobilienmarkt signifikant einwirken. Die von München kommende und durch niedrige Zinsen getriebene Preisspirale auf dem Wohn- und Immobilienmarkt kann aus Sicht von Markus Brem schon mit einem Anteil von 10 bis 15 Prozent der Wohnungen in öffentlicher Hand wesentlich beeinflusst werden. (AL)

