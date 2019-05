00:33 Uhr

Städte und Dörfer blühen auf

Landschaftspflegeverband erhält viel Lob für seine Projekte im Landkreis

Vor über drei Jahren startete der Landschaftspflegeverband (LPV) des Landkreises Augsburg das Projekt „Farbe ins Einheitsgrün – Blühstreifen auf kommunalen Grünflächen“. Ziel ist es, monotone innerörtliche Rasen mit Blütenpflanzen ökologisch aufzuwerten und dem Bienen- und Insektensterben entgegenzutreten.

Seit 2016 entstanden in 15 Landkreiskommunen rund 50 Blühstreifen mit insgesamt circa 17000 Quadratmetern. Das Saatgut wird vom Landschaftspflegeverband gestellt, während Flächenvorbereitung, Ansaat und Folgepflege von der Kommune erledigt werden. Auch einige Schulen nehmen teil. So sind heuer zusammen mit dem Landkreis-Gebäudemanagement Blühstreifen an der Realschule Bobingen sowie an den Leonhard-Wagner-Schulen in Schwabmünchen geplant, außerdem mit dem Markt Meitingen an der dortigen Mittelschule.

Die Arbeit des Landschaftspflegeverbands stößt auch im Kreistag auf Lob und Anerkennung. Das zeigten die Wortmeldungen von Kreisräten anlässlich eines Berichts von LPV-Geschäftsführer Werner Burkhart über die vielfältige Arbeit des Verbands.

Seit 25 Jahren plant und verwirklicht dieser im Landkreis Augsburg naturschutzfachliche Projekte, um intakte Landschaften und damit die Lebensräume von Insekten, Pflanzen und Tieren zu erhalten. Das Verbandsgebiet grenzt an den östlichen Rand des Naturparks Augsburg Westliche Wälder und erstreckt sich über die komplette Nord-Süd-Ausdehnung des Landkreises. Die dortigen Naturräume liegen fast ausschließlich im Naturraum der Lech-Wertach-Ebenen. Ein Arbeitsschwerpunkt des Verbands ist deshalb die Pflege der hochwertigen Flussschotterheiden an Lech und Wertach, die sich durch ihren großen Artenreichtum auszeichnen. Daneben betreibt der Verband Beweidungsprojekte in Langerringen und Thierhaupten und führt diverse Naturschutz-Projekte wie „1000 Bäume für die Zukunft“ oder „Bunte Lechfeldäcker“ durch. (AL)

