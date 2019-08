Stahlwerk: Erweiterungspläne spalten die Gemeinden 

Es hat schon ein bisschen was vom Sankt-Florians-Prinzip.

Gegen die Erweiterung des wirtschaftlich wichtigen Stahlwerks an sich will in den Rathäusern niemand etwas sagen. Nur soll es doch bitteschön mehr in Richtung des Nachbarn wachsen, damit man mit den eigenen Bürgern keinen Ärger bekommt.

Diese Haltung hat natürlich Gründe: Vom wirtschaftlichen Erfolg des Stahlwerks hängt – rechnet man alles zusammen – das materielle Wohl mehrerer Tausend Menschen in der Region ab. Gleichzeitig leiden im Raum Meitingen viele Menschen unter der Nachbarschaft zum Stahlriesen, wurden in der Vergangenheit enttäuscht, fühlten sich hinters Licht geführt. Deshalb sind die aktuellen Erweiterungsabsichten eine hochbrisante Angelegenheit, weil die verschiedenen Interessenslagen sich wie ein Riss durch die Gemeinden ziehen.

Großer Widerstand zeichnet sich ab

Falls überhaupt ein von den meisten Betroffenen akzeptierter Ausgleich gefunden werden kann, wird das nur an einem großen Runden Tisch möglich sein. Das würde vermutlich kompliziert und langwierig. Doch das – so viel lässt sich jetzt schon vorhersagen – wird es ohnehin. Zu groß ist der Widerstand, der sich gegen die Pläne jetzt schon abzeichnet.

