Stahlwerk: Parkhaus statt Parkplätze?

Die Verantwortlichen des Unternehmens wollen 450 Stellplätze für die Mitarbeiter bauen. Dafür soll ein 16000 Quadratmeter großes Areal überplant werden. Die Debatte darüber ist kontrovers

Von Elli Höchstätter

Kaum ist der Informationsabend zur Werkserweiterung der Lech-Stahlwerke vorbei, sorgt ein weiteres Thema für kontroverse Debatten. Der Grund: Das Unternehmen will auch in die andere Richtung wachsen.

Wie berichtet, soll der Mitarbeiterparkplatz verlegt werden. Geplant ist, diesen außerhalb des Werkgeländes neben den Stellplätzen für die Lastwagen zu bauen. Auf dem 16000 Quadratmeter großen Areal soll Platz für 450 Autos geschaffen werden. Gleichzeitig soll dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, dort auch einmal Gebäude zu bauen. Diese Pläne sind schon weiter fortgeschritten. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates wurden die Stellungnahmen dazu behandelt.

Dabei rückte das Thema Flächenverbrauch in den Mittelpunkt. Rudolf Helfert von Freien Wählern brachte nochmals seinen Einwand vor, dass dort ein Parkdeck anstelle eines flächenfressenden Parkplatzes entstehen soll. Diese Vorgabe wollte er als Festlegung im Bebauungsplan verankert wissen. Thomas Dahlmann, Leiter des Bauamtes, erklärte, dass dies rechtlich nicht möglich sei. Der Grund: Es handle sich um einen sogenannten Angebotsbebauungsplan, der gewisse Kriterien wie beispielsweise Baufenster oder Höhen festlege. Konkrete Festsetzungen könnten aber nur in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgelegt werden.

Das leuchtete Claudia Riemensperger, der CSU-Fraktionssprecherin, nicht ein. Sie erklärte, dass das Gremium bei anderen Bebauungsplänen auch festlegen könne, dass ab sechs Wohneinheiten eine Tiefgarage gebaut werden müsse. Sie fragte sich, warum es dann nicht möglich sei zu sagen, dass beispielsweise ab 100 Parkplätzen eben ein Parkhaus gebaut werden soll. Eine andere Meinung vertrat Christian Deisenhofer (JBU). Er erklärte, dass das Unternehmen weiter investieren wolle und auch Themen wie Stellplätze angehen würde. Er hatte keine Bedenken gegen den Parkplatz.

Robert Hecht (Freie Wähler) hielt dagegen, dass man mit einem Parkhaus Platz gewinne, den man nicht beim Lohwald wegnehmen müsse. Er erklärte, dass man Flächen sparen müsse und diese nicht für Parkplätze opfern sollte. Nach der hitzigen Diskussion einigte man sich schließlich darauf, dass die Verwaltung nun prüfen soll, ob die Überlegungen zum Flächensparen in den Bebauungsplan einfließen können. Das Ergebnis soll dem Rat zeitnah mitgeteilt werden.

An diesem Abend ging es auch noch um andere Aspekte des Bebauungsplanes. So ist vorgesehen, dass der Feldweg, der parallel zur alten B2 zwischen alter B2 und der Industriestraße verläuft, befestigt wird. Damit die Landwirtschaft den Weg weiterhin ohne Probleme nutzen kann, soll eine Sondervereinbarung ausgehandelt werden.

In der Sitzung ging es außerdem um das Niederschlagswasser, sprich den Regen, der aus dem nördlichen Bereich des Werks abgeleitet wird. Dieses soll künftig in einer Mulde, die nördlich des bestehenden Lastwagenparkplatzes liegt, versickern. Wie genau diese Versickerung auszusehen hat, wird das Wasserwirtschaftsamt in einem eigenen Verfahren festlegen.

