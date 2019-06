00:34 Uhr

Stahlwerke: Kritik an den Grünen

Freie-Wähler-Abgeordneter hält der Umweltpartei „standortfeindliche Frechheit“ vor. Sie hatte Proteste angekündigt

Heftige Kritik an den Grünen in der Region übt Fabian Mehring, der parlamentarische Geschäftsführer der Freuen Wähler im Bayerischen Landtag. Hintergrund ist der Widerstand der Grünen gegen die Erweiterungspläne der Lech-Stahlwerke (LSW).

Die grüne Gemeinde- und Bezirksrätin Annemarie Probst hatte im Meitinger Gemeinderat gegen das Vorhaben gestimmt. Dort war mit 23:1 Stimmen beschlossen worden, die Fachbehörden mit dem Thema zu befassen. Danach hatte der grüne Kreisvorsitzende Felix Senner Proteste nicht ausgeschlossen.

Diese Vorgehensweise hält Mehring für eine „standortfeindliche Frechheit gegenüber der Belegschaft sowie einem der größten Arbeitgeber und Steuerzahler der Region“. Kein Politiker irgendeiner Partei, so Mehring weiter, habe Freude an den naturschutzrechtlichen Herausforderungen einer möglichen Werkserweiterung. Vielmehr hätte man sich fraktionsübergreifend auf die frühzeitige Einbindung aller Fachbehörden verständigt, um sorgsam und kritisch zu prüfen, „ob Ökologie und Ökonomie miteinander in Einklang gebracht werden können“, erklärte Mehring im Marktgemeinderat.

„Zum aktuellen Zeitpunkt – ohne Kenntnis der konkreten Pläne und bar jeder fachlichen Einschätzung – öffentlich Stimmung zu machen ist unredlich und angesichts von mehr als 1000 betroffenen Arbeitnehmern völlig unverantwortlich“, so Mehring nun an die Adresse der Grünen.

Ob Mehring selbst und die Freien Wähler einer möglichen Erweiterung des Stahlwerks zustimmen werden, sei dabei laut Mehring derzeit „völlig offen“. Sich die Sichtweise der zuständigen Behörden aber nicht einmal anzuhören ist in Mehrings Augen ein „Skandal“.

Stattdessen will der FW-Politiker nun sowohl die LSW-Geschäftsführung als auch die örtlichen Bürgerinitiativen zu Gesprächen einladen, um ein umfängliches Bild zu gewinnen. Den Grünen wirft er „Populismus“ vor. „Sie beschreiben zwar die Probleme, verweigern sich aber ihrer Lösung. Dieses Geschäftsmodell funktioniert aktuell gut, wird aber wie ein Kartenhaus zusammenfallen, sobald die Konjunktur sich ändert. Dann müssen die Menschen statt der Bienen wieder ihre Arbeit retten.“

Wie berichtet, will das Stahlwerk an seinem Standort in Herbertshofen erweitern und spricht dort von 350 weiteren Arbeitsplätzen. Dafür soll rund ein Drittel des streng geschützten Lohwaldes gerodet werden. Ob das Vorhaben genehmigt wird, ist offen. Die Grünen haben bereits angekündigt, dass sie es ablehnen und aus ökologischer Sicht für fahrlässig halten. (AL)

Themen Folgen